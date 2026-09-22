Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Tirsdag 22. september 2026 kl: 12:26

Af: Redaktionen Det er først og fremmest de fire største leverandører af lastbiler over 16 tons, der er faldet tilbage, mens Iveco og DAF er kørt frem.









I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt med tilsvaredne markedsandele i august i år sammenholdt med august sidste år.





Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke August 2026 August 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Volvo Trucks 46 35,94 % 71 28,17 % -35,21 % Scania 40 31,25 % 100 39,68 % -60,00 % Mercedes-Benz 13 10,16 % 34 13,49 % -61,76 % MAN 11 8,59 % 34 13,49 % -67,65 % Iveco 7 5,47 % 3 1,19 % 133,33 % DAF 6 4,69 % 4 1,59 % 50,00 % Renault Trucks 5 3,91 % 6 2,38 % -16,67 % I alt 128

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(Kilde: Bilstatistik.dk)

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