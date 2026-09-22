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LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret

Tirsdag 22. september 2026 kl: 12:26
Af: Redaktionen

I august i år blev der nyregistreret 128 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 124 færre end i august sidste år og svarer til en nedgang på 49,2 procent. Det viser de seneste tal fra Biilstatistik.dk

Det er først og fremmest de fire største leverandører af lastbiler over 16 tons, der er faldet tilbage, mens Iveco og DAF er kørt frem.


I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt med tilsvaredne markedsandele i august i år sammenholdt med august sidste år.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

August 2026

August 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Volvo Trucks

46

35,94 %

71

28,17 %

-35,21 %

Scania

40

31,25 %

100

39,68 %

-60,00 %

Mercedes-Benz

13

10,16 %

34

13,49 %

-61,76 %

MAN

11

8,59 %

34

13,49 %

-67,65 %

Iveco

7

5,47 %

3

1,19 %

133,33 %

DAF

6

4,69 %

4

1,59 %

50,00 %

Renault Trucks

5

3,91 %

6

2,38 %

-16,67 %

I alt 

128


252



(Kilde: Bilstatistik.dk)



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