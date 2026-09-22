LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I august i år blev der nyregistreret 128 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 124 færre end i august sidste år og svarer til en nedgang på 49,2 procent. Det viser de seneste tal fra Biilstatistik.dk
Det er først og fremmest de fire største leverandører af lastbiler over 16 tons, der er faldet tilbage, mens Iveco og DAF er kørt frem.
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Busdæk består af 70 procent genanvendte materialer
- Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Knap 2,8 procent er elektriske
- Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske
- Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret
- Lastbil kørte på to broer i Allerød
- To svenske lastbil-modeller får fem stjerne
- Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker
- Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Transportvirksomhed i Odense er vokset ud af sine rammer
- 57 bilister blev taget i at bryde færdselsloven - tre overhalede via nødsporet
Skriv din kommentar:
Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret
Tirsdag 22. september 2026 kl: 12:26Af: Redaktionen
I august i år blev der nyregistreret 128 lastbiler over 16 tons totalvægt. Det var 124 færre end i august sidste år og svarer til en nedgang på 49,2 procent. Det viser de seneste tal fra Biilstatistik.dk
Det er først og fremmest de fire største leverandører af lastbiler over 16 tons, der er faldet tilbage, mens Iveco og DAF er kørt frem.
I nedenstående tabel kan man se antal nyregistrerede lastbiler over 16 tons totalvægt med tilsvaredne markedsandele i august i år sammenholdt med august sidste år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
August 2026
August 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Volvo Trucks
46
35,94 %
71
28,17 %
-35,21 %
Scania
40
31,25 %
100
39,68 %
-60,00 %
Mercedes-Benz
13
10,16 %
34
13,49 %
-61,76 %
MAN
11
8,59 %
34
13,49 %
-67,65 %
Iveco
7
5,47 %
3
1,19 %
133,33 %
DAF
6
4,69 %
4
1,59 %
50,00 %
Renault Trucks
5
3,91 %
6
2,38 %
-16,67 %
I alt
128
252
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Busdæk består af 70 procent genanvendte materialer
- Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning
- Knap 2,8 procent er elektriske
- Mercedes-Benz er stadig størst blandt de elektriske
- Antallet af nyregisteringer blev nærmest halveret
- Lastbil kørte på to broer i Allerød
- To svenske lastbil-modeller får fem stjerne
- Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker
- Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Transportvirksomhed i Odense er vokset ud af sine rammer
- 57 bilister blev taget i at bryde færdselsloven - tre overhalede via nødsporet
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!