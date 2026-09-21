Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker

Mandag 21. september 2026 kl: 11:51

Om de to nye to-akslede Kel-Berg linktrailere









Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre par færgeringe påsvejst chassis

To ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Koblinghøjde for 1.100/1.150 mm

Chassislængde 8.000/10.805 mm





Gardin-opbygning:

Skydetag med 90 procent åbning

Bund af 28 mm hårdttræsplanker

Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

4 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere med 16 stk træbrædder mellem stolper

2 x 7 stk. binderinge i kantskinner

Dhollandia lift med lodret løft

De nye linktrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Kort om System Transport A/S:

System Transport A/S blev grundlagt i 1979 og overtaget af Tony Jakobsen sammen med Dansk Ejerkapital A/S i 2017. For at udvikle forretningen inden for lager, pick-pack, distribution, transport blev sø- og luftfragt et nyt forretningsområde i 2022

System Transport A/S råder i dag over 128.000 kvadratmeter fordelt på tre afdelinger - Hovedsædet i Herning og i Vejle og Øm ved Roskilde

System Transport A/S beskæftiger 200 medarbejder og råder over 70 trailere

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