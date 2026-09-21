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Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker

Mandag 21. september 2026 kl: 11:51
Af: Redaktionen

Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to to-akslede Kel-Berg linktrailere med gardinopbygning til System Transport A/S. De to nye trailere, der blandt andet har skydetag med 90 procents åbning, blev hentet samtidigt med en enkelt trækker

Om de to nye to-akslede Kel-Berg linktrailere


Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger 
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre par færgeringe påsvejst chassis
  • To ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
  • Koblinghøjde for 1.100/1.150 mm
  • Chassislængde 8.000/10.805 mm

Gardin-opbygning:
  • Skydetag med 90 procent åbning
  • Bund af 28 mm hårdttræsplanker
  • Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
  • 4 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere med 16 stk træbrædder mellem stolper
  • 2 x 7 stk. binderinge i kantskinner
  • Dhollandia lift med lodret løft
 
 
De nye linktrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Kort om System Transport A/S:
  • System Transport A/S blev grundlagt i 1979 og overtaget af Tony Jakobsen sammen med Dansk Ejerkapital A/S i 2017. For at udvikle forretningen inden for lager, pick-pack, distribution, transport blev sø- og luftfragt et nyt forretningsområde i 2022
  • System Transport A/S råder i dag over 128.000 kvadratmeter fordelt på tre afdelinger - Hovedsædet i Herning og i Vejle og Øm ved Roskilde
  • System Transport A/S beskæftiger 200 medarbejder og råder over 70 trailere



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