Transportvirksomhed med hovedsæde i Herning hentede to trailere med en trækker
Mandag 21. september 2026 kl: 11:51Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret to to-akslede Kel-Berg linktrailere med gardinopbygning til System Transport A/S. De to nye trailere, der blandt andet har skydetag med 90 procents åbning, blev hentet samtidigt med en enkelt trækker
Om de to nye to-akslede Kel-Berg linktrailere
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre par færgeringe påsvejst chassis
- To ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
- Koblinghøjde for 1.100/1.150 mm
- Chassislængde 8.000/10.805 mm
Gardin-opbygning:
- Skydetag med 90 procent åbning
- Bund af 28 mm hårdttræsplanker
- Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- 4 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere med 16 stk træbrædder mellem stolper
- 2 x 7 stk. binderinge i kantskinner
- Dhollandia lift med lodret løft
De nye linktrailere, der er XL-godkendte og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Kort om System Transport A/S:
- System Transport A/S blev grundlagt i 1979 og overtaget af Tony Jakobsen sammen med Dansk Ejerkapital A/S i 2017. For at udvikle forretningen inden for lager, pick-pack, distribution, transport blev sø- og luftfragt et nyt forretningsområde i 2022
- System Transport A/S råder i dag over 128.000 kvadratmeter fordelt på tre afdelinger - Hovedsædet i Herning og i Vejle og Øm ved Roskilde
- System Transport A/S beskæftiger 200 medarbejder og råder over 70 trailere
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