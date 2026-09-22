Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning

Tirsdag 22. september 2026 kl: 13:45

Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

60 liter tank til sprøjtemidler monteret foran aksler i højre side inklusiv spiralslang med sprøjte

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) og beklædt med 4 mm Hardox 450 bundplade i fuld længde

40 mm kraftig og tophængt bagklap

Skuffen bagerst er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner og har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade og monteret med en automatisk Fliptop Slider-rullepresenning

Den nye trailer, der er monteret Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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