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Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning

Tirsdag 22. september 2026 kl: 13:45
Af: Redaktionen

Fire-akslet tip-trailer er leveret med automatisk rullepresenning
(Foto: Lastas)

Lastas i hedensted har her i sensommeren leveret en ny fire-akslet Kel-Berg asfalt tiptrailer til vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S i Smidstrup ved Fredericia. Tipkassen, der kan rumme 32 kubikmeter, er monteret med automatisk Fliptop Slider-rullepresenning


Om den nye fire-akslede Kel-Berg asfalt tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • 60 liter tank til sprøjtemidler monteret foran aksler i højre side inklusiv spiralslang med sprøjte
  • Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
  • Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) og beklædt med 4 mm Hardox 450 bundplade i fuld længde
  • 40 mm kraftig og tophængt bagklap
  • Skuffen bagerst er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner og har pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade og monteret med en automatisk Fliptop Slider-rullepresenning  
 
Den nye trailer, der er monteret Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, tilt- og bakalarm, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




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