Seks togstationer skal være mere trygge og attraktive

Tirsdag 22. september 2026 kl: 12:10

Bevillingen er den seneste til en række projekter, der skal skabe mere trygge, attraktive og velfungerende stationer over hele landet. Med den nye bevilling har forligskredsen siden 2023 afsat i alt 338,5 millioner kroner til stationsprojekter.









- Stationen er ofte kundernes første og sidste møde med DSB. Derfor gør det en reel forskel, når stationen er lys og overskuelig, og når det er nemt og trygt at komme til og fra toget, siger underdirektør i DSB Ejendomme, Lars Gøtke.









- De nye projekter spænder bredt, men har det samme mål: at skabe trygge og attraktive stationer, der fungerer bedre for kunderne og hænger tættere sammen med den by, de er en del af, siger han videre.









Aflåste cykelbokse og tyverisikrede cykelstativer

Den største del af den nye bevilling går til Aarhus H. Her er der afsat 21 millioner kroner til et nyt cykelparkeringshus mellem Værkmestergade og Bruuns Galleri og til 125 nye cykelstativer langs promenaden på Bruuns Bro. Projektet gennemføres i samarbejde med Aarhus Kommune og skal forbedre mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv transport.









Cykelparkeringshuset skal blandt andet have videoovervågning, adgangskontrol, aflåste cykelbokse og tyverisikrede cykelstativer.









Station i Holbæk skal udnyttes bedre

Holbæk Station får 20 millioner kroner til istandsættelse af stationsbygningen. Projektet bygger videre på den masterplan og forundersøgelse, som DSB udarbejdede i dialog med Holbæk Kommune efter en tidligere bevilling fra puljen. Målet er blandt andet at udnytte bygningen bedre, skabe mere liv på stationen og styrke sammenhængen med byen. Arbejdet forventes udført i 2026-2027.









På Struer Station er der afsat fem millioner kroner til blandt andet renovering af facaden mod perronen, bedre adgangsforhold og forbedring af kundetoiletterne. Nykøbing Falster Station får 3,5 millioner kroner til en helhedsplan og forundersøgelser, der skal danne grundlag for en senere modernisering af stationen.









Lyskunst på Fyn

Endelig får Odense og Middelfart Station hver én million kroner til lyskunst i stationernes tunneler. I Odense skal projektet videreføre kommunens eksisterende lysinstallation, mens projektet i Middelfart skal gøre tunnelen mere levende, indbydende og tryg at færdes i.









Puljen til mere trygge og attraktive stationer blev oprindeligt etableret med 350 millioner kroner. I december 2025 blev puljen tilført yderligere 35 millioner kroner fra reserven til kollektiv trafik, så den samlede pulje nu udgør 385 millioner kroner. Efter den nye bevilling er 338,5 millioner kroner disponeret, mens der resterer 46,5 millioner kroner.









Det er DSB, der indstiller projekter til puljen. Projekterne godkendes og prioriteres af forligskredsen bag Infrastrukturplanen 2035.





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