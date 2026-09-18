Billet til 15 kroner skal gælde for alle til alle busser og letbanetog

POLITISK ENIGHED I AARHUS:

Fredag 18. september 2026 kl: 13:07

I budgetforliget er politikerne i Aarhus blevet enige om at løfte rammen for den kollektive transport 35 millioner kroner om året fra 2027. De nye Aarhus-billetter indeholder en række transportøkonomiske forudsætninger om passagereffekter, og erfaringer fra andre kommuner viser

positive resultater. En status på indførelsen af ordningen vil indgå i budgetlægningen for 2028.









Forligspartierne bag budgettet for Aarhus Kommune næste år - det omfatter alle partier i byrådet - peger på, at SSFMR-Regeringen ønsker at indføre gratis offentlig transport til alle børn og unge under 22 år. Partierne i Aarhus er enige om, at følge sammenhængen mellem billigere busbilletter og regeringens initiativ tæt, og at områdets økonomi - blandt andet som følge af synergieffekter mellem regeringens og forligspartiernes prioritering på området samt passagereffekterne af billigere busbilletter – skal evalueres løbende.









Forligspartierne ønsker, at behovet for et sammenhængende bussystem løbende drøftes med Region Midtjylland, da forligspartiernes ambition på sigt er, at busbilletterne til 15 kroner ikke blot skal gælde de gule bybusser og letbane, men også de blå regionale busser. Partierne har en særlig opmærksomhed på de dele af kommunen, hvor der ikke kører Letbane og gule busser. Partierne vil i dialog med Midttrafik håndtere denne udfordring, så det er muligt at få en Aarhus-billet inden for hele kommunen. Det vil sikre billigere kollektiv trafik for alle borgere i Aarhus kommunen. Samtidig den tekniske billetløsning drøftes med Region Midtjylland, så alle borgere uanset digitale kompetencer får glæde og gavn af de billigere billetter.





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