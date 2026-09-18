POLITISK ENIGHED I AARHUS:
Den kollektive transport skal være et godt og billigt alternativ, når man skal rundt i århus. Derfor har politikerne i Aarhus Byråd i forbindelse med budgetforliget for det kommende år besluttet, at indføre en Aarhusbillet, som dækker bybusserne og letbane i hele Aarhus Kommune og som koster 15 kroner for alle
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- Billet til 15 kroner skal gælde for alle til alle busser og letbanetog
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Hvad kan få gymnasieelever til at tage cyklen
- En ombygget container står klar til cykler i Hedensted
- 55-årig mand cyklede ud for an et tog
- Tre unge drenge kastede sten mod S-tog
- Specialfartøj er testet og klar til tunnelelement med kælder
- August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år
- Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
- Trafikselskab mangler flex-biler og begrænser kørslen
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Billet til 15 kroner skal gælde for alle til alle busser og letbanetog
Fredag 18. september 2026 kl: 13:07Af: Jesper Christensen
Den kollektive transport skal være et godt og billigt alternativ, når man skal rundt i århus. Derfor har politikerne i Aarhus Byråd i forbindelse med budgetforliget for det kommende år besluttet, at indføre en Aarhusbillet, som dækker bybusserne og letbane i hele Aarhus Kommune og som koster 15 kroner for alle
I budgetforliget er politikerne i Aarhus blevet enige om at løfte rammen for den kollektive transport 35 millioner kroner om året fra 2027. De nye Aarhus-billetter indeholder en række transportøkonomiske forudsætninger om passagereffekter, og erfaringer fra andre kommuner viser
positive resultater. En status på indførelsen af ordningen vil indgå i budgetlægningen for 2028.
Forligspartierne bag budgettet for Aarhus Kommune næste år - det omfatter alle partier i byrådet - peger på, at SSFMR-Regeringen ønsker at indføre gratis offentlig transport til alle børn og unge under 22 år. Partierne i Aarhus er enige om, at følge sammenhængen mellem billigere busbilletter og regeringens initiativ tæt, og at områdets økonomi - blandt andet som følge af synergieffekter mellem regeringens og forligspartiernes prioritering på området samt passagereffekterne af billigere busbilletter – skal evalueres løbende.
Forligspartierne ønsker, at behovet for et sammenhængende bussystem løbende drøftes med Region Midtjylland, da forligspartiernes ambition på sigt er, at busbilletterne til 15 kroner ikke blot skal gælde de gule bybusser og letbane, men også de blå regionale busser. Partierne har en særlig opmærksomhed på de dele af kommunen, hvor der ikke kører Letbane og gule busser. Partierne vil i dialog med Midttrafik håndtere denne udfordring, så det er muligt at få en Aarhus-billet inden for hele kommunen. Det vil sikre billigere kollektiv trafik for alle borgere i Aarhus kommunen. Samtidig den tekniske billetløsning drøftes med Region Midtjylland, så alle borgere uanset digitale kompetencer får glæde og gavn af de billigere billetter.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Billet til 15 kroner skal gælde for alle til alle busser og letbanetog
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Hvad kan få gymnasieelever til at tage cyklen
- En ombygget container står klar til cykler i Hedensted
- 55-årig mand cyklede ud for an et tog
- Tre unge drenge kastede sten mod S-tog
- Specialfartøj er testet og klar til tunnelelement med kælder
- August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år
- Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
- Trafikselskab mangler flex-biler og begrænser kørslen
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