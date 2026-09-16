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TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:

Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv

Onsdag 16. september 2026 kl: 13:56
Af: Jesper Christensen

I årets første otte måneder blev der nyregistreret 218 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons. Det var 92 flere end på samme tidspunkt sidste år. Mercedes-Benz og MAN er de to lastbilmærker, der har fået nyregistreret flest batteri-elektriske lastbiler - Mercedes-Benz med 90 og MAN med 51

I nedenstående tabel ser man en oversigt over, hvor mange nye batteri-elektriske lastbiler, der er blevet registreret i perioden fra januar til og med august i år sammenholdt med samme periode sidste år. 


Tabellen viser også, hvor stor en andel, de batteri-elektriske lastbiler udgør hos det enkelte mærke - og samlet set.  


Mercedes-Benz og MAN er klart de to mærker, der i øjeblikket er førende, hvad angår levering af nye batteri-elektriske lastbiler.



Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - juni 2026

Januar - juni 2025

2026 - 2025

Antal elektriske 

Alle

Andel el-lastbiler

Antal elektriske

Alle

Andel el-lastbiler

Antal - ændring
 i procent

Mercedes-Benz

90

457

19,69 %

42

408

10,29 %

114,29 %

MAN

51

383

13,32 %

10

378

2,65 %

410,00 %

Volvo Trucks

37

1.034

3,58 %

59

1.180

5,00 %

-37,29 %

Scania

33

1.047

3,15 %

10

974

1,03 %

230,00 %

DAF

5

65

7,69 %

1

148

0,68 %

400,00 %

Renault Trucks

2

27

7,41 %

4

57

7,02 %

-50,00 %

Iveco

0

38

-

0

37

-

100,00 %

Pezzolato

0

1

-

0

0

-

100,00 %

I alt

218

3.052

7,14 %

126

3.182

3,96 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



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