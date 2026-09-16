TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:
I årets første otte måneder blev der nyregistreret 218 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons. Det var 92 flere end på samme tidspunkt sidste år. Mercedes-Benz og MAN er de to lastbilmærker, der har fået nyregistreret flest batteri-elektriske lastbiler - Mercedes-Benz med 90 og MAN med 51
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Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv
Onsdag 16. september 2026 kl: 13:56Af: Jesper Christensen
I årets første otte måneder blev der nyregistreret 218 batteri-elektriske lastbiler over 16 tons. Det var 92 flere end på samme tidspunkt sidste år. Mercedes-Benz og MAN er de to lastbilmærker, der har fået nyregistreret flest batteri-elektriske lastbiler - Mercedes-Benz med 90 og MAN med 51
I nedenstående tabel ser man en oversigt over, hvor mange nye batteri-elektriske lastbiler, der er blevet registreret i perioden fra januar til og med august i år sammenholdt med samme periode sidste år.
Tabellen viser også, hvor stor en andel, de batteri-elektriske lastbiler udgør hos det enkelte mærke - og samlet set.
Mercedes-Benz og MAN er klart de to mærker, der i øjeblikket er førende, hvad angår levering af nye batteri-elektriske lastbiler.
Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - juni 2026
Januar - juni 2025
2026 - 2025
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal - ændring
Mercedes-Benz
90
457
19,69 %
42
408
10,29 %
114,29 %
MAN
51
383
13,32 %
10
378
2,65 %
410,00 %
Volvo Trucks
37
1.034
3,58 %
59
1.180
5,00 %
-37,29 %
Scania
33
1.047
3,15 %
10
974
1,03 %
230,00 %
DAF
5
65
7,69 %
1
148
0,68 %
400,00 %
Renault Trucks
2
27
7,41 %
4
57
7,02 %
-50,00 %
Iveco
0
38
-
0
37
-
100,00 %
Pezzolato
0
1
-
0
0
-
100,00 %
I alt
218
3.052
7,14 %
126
3.182
3,96 %
(Kilde: Bilstatistik.dk)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv
- Forskellen på nummer et og to er på 13
- Tre-akslet link-trailer kan leveres med enten boks eller gardiner
- Hollandsk lastbilproducent har en serie nye produkter med på messe
- Fransk varebil er blevet kåret som International Van of the Year 2027
- Ny drivline kan sænke forbruget med op til fire procent
- Serieproduktion af langtrækkende elektriske lastbiler er gået i gang
- Elektrisk lastbilprogram vinder prisen "International Truck of the Year 2027"
- Lastbilchauffører overser begrænset frihøjde under broer
- Elektrisk lastbil har en totalvægt på op til 80 ton
- Vestsjællandsk vognmandforretning har hentet to fire-akslede korn tip-trailere i Østjylland
- Lastbilkaravane med trafiksikkerhed om bord besøgte fem skoler
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