Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv

TUNGE ELEKTRISKE LASTBILER:

Onsdag 16. september 2026 kl: 13:56

I nedenstående tabel ser man en oversigt over, hvor mange nye batteri-elektriske lastbiler, der er blevet registreret i perioden fra januar til og med august i år sammenholdt med samme periode sidste år.









Tabellen viser også, hvor stor en andel, de batteri-elektriske lastbiler udgør hos det enkelte mærke - og samlet set.









Mercedes-Benz og MAN er klart de to mærker, der i øjeblikket er førende, hvad angår levering af nye batteri-elektriske lastbiler.













Nyregistrerede lastbiler over 16 tons - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - juni 2026 Januar - juni 2025 2026 - 2025 Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal - ændring

i procent Mercedes-Benz 90 457 19,69 % 42 408 10,29 % 114,29 % MAN 51 383 13,32 % 10 378 2,65 % 410,00 % Volvo Trucks 37 1.034 3,58 % 59 1.180 5,00 % -37,29 % Scania 33 1.047 3,15 % 10 974 1,03 % 230,00 % DAF 5 65 7,69 % 1 148 0,68 % 400,00 % Renault Trucks 2 27 7,41 % 4 57 7,02 % -50,00 % Iveco 0 38 - 0 37 - 100,00 % Pezzolato 0 1 - 0 0 - 100,00 % I alt 218 3.052 7,14 % 126 3.182 3,96 %



(Kilde: Bilstatistik.dk)

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