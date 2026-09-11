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August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år

Fredag 11. september 2026 kl: 11:55
Af: Redaktionen

Rederikoncernen DFDS melder om, at de samlede mængder, som rederiet skibe fragtede i august endte på 3,1 millioner lanemeter, hvilket var på niveau med august sidste år

Mere detaljeret forklarer DFDS, at mængderne på Nordsøruterne var højere end i 2025 som følge af højere mængder på de fleste ruter, mens mængderne på Middelhavsruterne var lige under 2025 på grund af lavere mængder på primært én rute.


Mængderne i forretningsenheden Channel - ruterne mellem De Britiske Øer og havne langs Den Engelske Kanal, var lavere end i 2025 med en nedgang på linie med det samlede færgemarked i området.


Østersømængderne var også lavere end i 2025, mens Gibraltar-strædets mængder var noget højere.


I de seneste 12 måneder transporterede DFDS 41,8 millioner lanemeter fragt, hvilket var 0,4 procent mere end i den foregående 12-månedersperiode, hvor tallet var 41,6 millioner. Justeret fro ruteændringer var der tale om en nedgang på 0,5 procent.


På passagerområdet kunne DFDS notere en nedgang i antallet af passagerer på 4,6 procent fra 980.000 i august sidste år til 934.000 i august i år. Faldet skyldtes ifølge DFDS færre passagerer på Doverstrædet med en nedgang på linie med det samlede marked i området.


I de seneste tolv måneder har DFDS haft en nedgang i det samlede antal passagerer på 12,4 procent fra 5,6 millioner passagerer i 2025-2024 til 4,9 millioner i 2026-2025sammenlignet med 5,6 mio. for 2025-24. 
Justeret for ruteændringer var nedgangen på 5,3 procent.


DFDS færgemængder


August


Seneste 12 måneder

Fragt

2024

2025

2026

Ændr.


2024

2025

2026

Ændr.

Lanemeter, '000

3.185

3.134

3.133

0,0 %


40.527

41.618

41.774

0,4 %











Passager

2024

2025

2026

Ændr.


2024

2025

2026

Ændr.

Passagerer, '000

1.207

980

934

-4,6 %


6.249

5.619

4.924

-12,4 %

(Kilde: DFDS)



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