August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år
Fredag 11. september 2026 kl: 11:55Af: Redaktionen
Rederikoncernen DFDS melder om, at de samlede mængder, som rederiet skibe fragtede i august endte på 3,1 millioner lanemeter, hvilket var på niveau med august sidste år
Mere detaljeret forklarer DFDS, at mængderne på Nordsøruterne var højere end i 2025 som følge af højere mængder på de fleste ruter, mens mængderne på Middelhavsruterne var lige under 2025 på grund af lavere mængder på primært én rute.
Mængderne i forretningsenheden Channel - ruterne mellem De Britiske Øer og havne langs Den Engelske Kanal, var lavere end i 2025 med en nedgang på linie med det samlede færgemarked i området.
Østersømængderne var også lavere end i 2025, mens Gibraltar-strædets mængder var noget højere.
I de seneste 12 måneder transporterede DFDS 41,8 millioner lanemeter fragt, hvilket var 0,4 procent mere end i den foregående 12-månedersperiode, hvor tallet var 41,6 millioner. Justeret fro ruteændringer var der tale om en nedgang på 0,5 procent.
På passagerområdet kunne DFDS notere en nedgang i antallet af passagerer på 4,6 procent fra 980.000 i august sidste år til 934.000 i august i år. Faldet skyldtes ifølge DFDS færre passagerer på Doverstrædet med en nedgang på linie med det samlede marked i området.
I de seneste tolv måneder har DFDS haft en nedgang i det samlede antal passagerer på 12,4 procent fra 5,6 millioner passagerer i 2025-2024 til 4,9 millioner i 2026-2025sammenlignet med 5,6 mio. for 2025-24.
Justeret for ruteændringer var nedgangen på 5,3 procent.
DFDS færgemængder
August
Seneste 12 måneder
Fragt
2024
2025
2026
Ændr.
2024
2025
2026
Ændr.
Lanemeter, '000
3.185
3.134
3.133
0,0 %
40.527
41.618
41.774
0,4 %
Passager
2024
2025
2026
Ændr.
2024
2025
2026
Ændr.
Passagerer, '000
1.207
980
934
-4,6 %
6.249
5.619
4.924
-12,4 %
(Kilde: DFDS)
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