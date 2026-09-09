Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme

Onsdag 9. september 2026 kl: 12:17

Antallet af indberetninger om nærved-ulykker i overkørsler på landsplan er ifølge Trafikstyrelsen steget med 75 procent fra 2024 til 2025.









Samme tendens ses i opgørelsen over hændelser i de overkørsler, som Banedanmark er ansvarlig for. Her ligger antallet for første halvår på et endnu højere niveau end sidste år.









Hertil kommer et vist mørketal, da ikke alle hændelser bliver indberettet, og derfor kan det reelle tal være langt højere.









Samtidig viser en ny adfærdsundersøgelse fra Trafikstyrelsen, at mere end hver femte fodgænger vil krydse en aktiveret overkørsel uden bomme, hvis de ikke kan se eller høre et tog.









- Tallene er alarmerende, for selv om den danske jernbane er blandt de mest sikre i EU, og antallet af ulykker er lavt, viste ulykkerne på Sønderborgbanen fra 2025 os, hvor galt det kan gå. Toget er tæt på, når advarselssignalerne går i gang, og hvis man snubler, taber noget, eller bilen går i stå, så kan det få fatale følger. Derfor sætter vi i en ny kampagne fokus på trafikanternes adfærd i overkørslerne, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.









Kernen i kampagnen ”Du kan ikke lige nå det” er netop, at man skal vente, når signalerne i overkørslen går i gang. For på jernbanen kan konsekvenserne være alvorlige, og desuden er det ulovligt at krydse sporet, når signalet er aktivt. Uanset om man er bilist, cyklist eller fodgænger.









Det handler om farlig adfærd.

Det er lokomotivførere fra jernbaneselskaberne, der indberetter nærved-ulykkerne til Banedanmark og Trafikstyrelsen, og i langt størstedelen af tilfældene er det bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt.









Det bekræfter en landsdækkende adfærdsundersøgelse, som Trafikstyrelsen har taget initiativ til i et samarbejde med Epinion, DSB og Banedanmark.









Her svarer 20 procent af fodgængerne og 5 procent af bilisterne, at de vil krydse en jernbaneoverkørsel uden bom, hvis de ikke kan se eller høre et tog – selvom advarselssignalerne er begyndt at blinke.









Adfærdsundersøgelsen viser også, at 20 procent af trafikanterne ikke kender færdselsreglerne ved jernbaneoverkørslerne.









- De seneste år har vi registreret et stærkt stigende antal nærved-ulykker ved overkørslerne, hvor vi har haft en hypotese om, at det kunne skyldes en øget risikoadfærd, men vi har faktisk ikke vidst, om det rent faktisk forholdt sig sådan, siger Laura Meyer Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.









- Nu bekræfter undersøgelsen, at det generelt ikke handler om utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger ved sporene, men om en farlig adfærd, der skal stoppes. Her er Banedanmarks kampagne et vigtigt skridt for at synliggøre, hvor farligt det er at bryde reglerne, fortsætter hun.









Om nærved-ulykker ved jernbaneoverkørsler:

2024 2025 Stigning i procent Nærved-ulykker i overkørsler på landsplan 313 549 75 Nærved-ulykker + andre hændelser i Banedanmarks overkørsler 323 471 46



(Kilde: Trafikstyrelsen)





Forklaring på tallene:

På landsplan har Trafikstyrelsen registreret en stigning i nærved-ulykker på 75 procent fra 313 i 2024 til 549 i 2025. En nærved-ulykke er en situation, hvor der er risiko for kollision i en overkørsel.

I de overkørsler, som Banedanmark har ansvaret for, er der sket en stigning i antallet af nærved-hændelser fra 323 i 2024 til 471 i 2025, hvilket svarer til en stigning på 46 procent. Tallene for i år ligger for første kvartal på et højere niveau end sidste år. Tallene dækker over nærved-ulykker, samt tilfælde af hærværk og andre brud på sikkerheden ved overkørslerne.









her: Interesserede kan se Trafikstyrelsens undersøgelse









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