Nyt vogntog med kran har 600 heste i 17-liters motor

Tirsdag 8. september 2026 kl: 12:45

Den nye forvogn er en Volvo FH16 600 6x2/4 med Globetrotter-førerhus, der er opbygget med tip og bagmonteret HMF-kran. Sammen med en fire-akslet påhængsvogn skal vogntoget blandt andet køre med korn og frø for landbruget.





Den nye FH16 er udstyret med Volvos I-Shift gearkasse, luftaffjedring for og bag samt Globetrotter-førerhus på udstyrsniveau New York med blandt andet køleskab og mikroovn.









Bilen er leveret med blandt andet hjørnekamera, læssekamera, Volvo Dynamic Steering og Work-Remote, som bidrager til både komfort og effektivitet i chaufførens hverdag. Derudover er lastbilen tilknyttet Volvo Connect med abonnement på chaufførtider.





Vogntoget er opbygget hos Skelhøje Vognfabrik, lakeret af Sydfyns Autolak, mens slutklargøringen er foretaget hos Volvo Truck Center Holbæk.

Lastbilen, der er den første FH16 med den nye 17-liters motor hos til Olaf Jensen A/S. er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center Holbæk

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