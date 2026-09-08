Personbil kørte ind i siden af lastbil
Tirsdag 8. september 2026 kl: 10:55Af: Redaktionen
Tirsdag morgen, kort før klokken 6, fik Bornholms Politi en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld i krydset mellem Gartnervangen og Nordre Ringvej i Rønne. En personbil var kørt ind i siden på en lastbil
Føreren af personbilen – en 45-årig mand fra Rønne – blev sigtet for overtrædelse af sin vigepligt.
Ifølge Bornholms Politi kom ingen mennesker til skade i forbindelse med uheldet. Det gjorde den 45-åriges personbil derimod. Den havde ifølge politiet fået betydelige skader.
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