Personbil kørte ind i siden af lastbil

Tirsdag 8. september 2026 kl: 10:55

Føreren af personbilen – en 45-årig mand fra Rønne – blev sigtet for overtrædelse af sin vigepligt.









Ifølge Bornholms Politi kom ingen mennesker til skade i forbindelse med uheldet. Det gjorde den 45-åriges personbil derimod. Den havde ifølge politiet fået betydelige skader.









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