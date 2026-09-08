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Personbil kørte ind i siden af lastbil

Tirsdag 8. september 2026 kl: 10:55
Af: Redaktionen

Tirsdag morgen, kort før klokken 6, fik Bornholms Politi en anmeldelse om, at der var sket et færdselsuheld i krydset mellem Gartnervangen og Nordre Ringvej i Rønne. En personbil var kørt ind i siden på en lastbil


Føreren af personbilen – en 45-årig mand fra Rønne –  blev sigtet for overtrædelse af sin vigepligt. 


Ifølge Bornholms Politi kom ingen mennesker til skade i forbindelse med uheldet. Det gjorde den 45-åriges personbil derimod. Den havde ifølge politiet fået betydelige skader.

 




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