Punktligheden lå tydeligt under målet hos DSB
Fredag 4. september 2026 kl: 13:59Af: Jesper Christensen
Kundepunktlighed inden for 3 minutter i årets første seks måneder for S-Tog og fjern- og regionaltog i forhold til kontraktmålene for DSB. (Illustration: DSB).
I årets første seks måneder har punktligheden for DSB's fjern- og regionaltog ligget tydeligt under målet. Det skyldes blandt andet sporarbejder, nedrevne køreledninger, akutte hastighedsnedsættelser på grund af fejl på skinner og et nyt planlægnings- og driftsafviklingssystem.
I sin halvårsrapport for første halvdel af 2026 peger DSB på, at selskabet arbejder målrettet på at begrænse generne for passagererne og løse udfordringerne.
Kundepunktlighed inden for 10 minutter - måned for måned første halvår 2026 sammenholdt med samme måneder sidste år. (Illustration: DSB).
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