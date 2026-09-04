Punktligheden lå tydeligt under målet hos DSB

Fredag 4. september 2026 kl: 13:59

Af: Jesper Christensen Kundepunktlighed inden for 3 minutter i årets første seks måneder for S-Tog og fjern- og regionaltog i forhold til kontraktmålene for DSB. (Illustration: DSB).

I sin halvårsrapport for første halvdel af 2026 peger DSB på, at selskabet arbejder målrettet på at begrænse generne for passagererne og løse udfordringerne.





Kundepunktlighed inden for 10 minutter - måned for måned første halvår 2026 sammenholdt med samme måneder sidste år. (Illustration: DSB).













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