Transportfond åbner ny uddelingsrunde for projekter i transportbranchen

Fredag 4. september 2026 kl: 13:01

Der kan blandt andet søges støtte til projekter relateret til uddannelse og videndeling, forskning, rekruttering, grøn omstilling, digitalisering og automatisering, fortællinger om branchen og trafiksikkerhed i transport med lastbiler. Fonden kan desuden yde økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative medarbejdere i branchen, som på grund af et færdselsuheld, alvorlig sygdom eller lignende står i en svær situation.









Siden FDE Fondens stiftelse i 2009 har fonden støttet hundredvis af forskellige transportrelaterede projekter, og også denne gang håber fonden, at der kommer nye idéer på bordet fra hele branchen.









- Det er ude i virksomhederne og på uddannelsesinstitutionerne, at de gode idéer opstår, og det er også her, arbejdet med at føre dem ud i livet finder sted. I FDE Fonden er vi glade for, at vi kan være med til at give nogle af idéerne de økonomiske rammer, der skal til for, at de kan blive til virkelighed. Derfor håber vi igen at modtage mange gode og gerne meget forskelligartede ansøgninger, siger Susanne D. Provstgaard, der er formand for FDE Fonden.









Ved årets første ansøgningsrunde i marts opfordrede FDE Fonden virksomheder og uddannelsesinstitutioner til at søge støtte til etablering af offentligt tilgængelige snebroer. Fonden har siden imødekommet alle modtagne ansøgninger på området.









Men behovet er der stadig. Rundt omkring i landet mangler der fortsat steder, hvor chauffører på sikker vis kan fjerne sne og is fra taget på deres lastbiler. Derfor håber fonden, at flere vil undersøge, om de har mulighed for at etablere en snebro.









- Vi er meget glade for de ansøgninger, vi modtog i sidste uddelingsrunde, men vi håber, at endnu flere vil gribe muligheden denne gang. Snebroerne er et nødvendigt redskab i arbejdet med trafiksikkerhed i de kolde vintermåneder. Samtidig giver de chaufførerne bedre forudsætninger for at leve op til kravet om at fjerne sne og is. Derfor vil vi gerne opfordre virksomheder og uddannelsesinstitutioner rundt omkring i landet til at overveje, om de har et egnet sted til en offentligt tilgængelig snebro, siger Susanne D. Provstgaard.









Ansøgninger sker via ansøgningsformularen på www.fdefonden.dk senest onsdag 30. september 2026. På samme webside findes også information om ansøgningsprocessen og tidligere støttede projekter. Ansøgere kan forvente svar sidst i november.













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