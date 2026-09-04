Lastbil kilede sig fast under jernbanebro
Fredag 4. september 2026 kl: 12:49Af: Jesper Christensen
Torsdag eftermiddag kom en lastbilchauffør kørende i sin lastbil i sydgående retning ad Hjulbyvej - Rute 8 - uden for Nyborg. Han bemærkede ikke, at jernbanebroen over vejen var for lav til, at han kunne køre under den, så lastbilen kilede sig fast
Vejen var derfor spærret frem til omkring klokken 20.30 torsdag aften, mens bjergningsfolk arbejdede med at trække lastbilen fri.
Et tjek på Google Maps og Google Street View viser, at broen, der er bygget i 1980, har en frihøjde på over 4,3 meter, da der ikke er skilte, der advarer om begrænset frihøjde.
Ifølge Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning skal myndighederne eksempelvis advarer om begrænset frihøjde, hvis der er mindre end 4,3 meter mellem vejbanen og broens underside.
Bekendtgørelsens paragraf 89 Køretøjshøjde - skilt C 42:
C 42 skal anvendes i alle tilfælde, hvor den fri højde over kørebanen er under 4,3 meter. Tavlen kan dog udelades på private veje, der ikke er private fællesveje.
Stk. 2. Teksten på tavlen skal angive den tilladte køretøjshøjde under det sted, hvor tavlen er placeret.
Stk. 3. Højden skal angives i meter med højst én decimal. Der skal altid regnes med en tolerance på mindst 20 cm.
Stk. 4. Er det tilladt køretøjer at overskride vejens midtlinje, skal der afmærkes over alle vognbaner.
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