Luftfragten via Billund steg med 4,4 procent i august

Tirsdag 1. september 2026 kl: 11:52

- Det er positivt, at luftfragten fortsætter den gode udvikling. Luftfragt er ikke kun en vigtig del af vores forretning, men også af den infrastruktur, der får varer, reservedele og andre forsendelser frem til virksomheder i Danmark og resten af verden. Det bliver særligt tydeligt, når vi ser på den brede vifte af gods, der hver dag går gennem Billund, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.









Fremgangen er drevet af flere forskellige typer gods. I august bidrog blandt andet temperaturfølsomt gods som fersk laks, der blandt andet blev sendt til Kina, til væksten. Samtidig var der fortsat aktivitet inden for specialgods, herunder transport af maskiner og andre forsendelser, der stiller særlige krav til logistik og lufthavnens kompetencer.









Luftfragten i Billund handler er mere end gods, der bliver fløjet ind og ud af lufthavnen. Den omfatter også road feeder service, hvor gods transporteres med lastbil til og fra Billund og videre ud i Europa. Samspillet mellem fly og vej gør det muligt at forbinde virksomheder og markeder - også når der ikke er en direkte flyforbindelse.









I august 2024 var godsmængden i august på 7.335 ton, mens den i 2023 var på 6.228 ton.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.