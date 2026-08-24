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Ungt transportselskab har fået ny koncernchef

Mandag 24. august 2026 kl: 12:16
Af: Redaktionen

Martin Gade Gregersen, der for godt seks måneder siden sagde farvel til sin stilling i direktionen hos DFDS, er blevet udvalgt til stillingen som koncernchef for Blue Logistics Group fra torsdag 1. oktober

Martin Gade Gregersen kom til rederi- og transportkoncernen DFDS i 2021 i forbindelse med, at DFDS købte N&K Spedition i Esbjerg, hvor han trådte ind i ledelse i 2002 og i 2009 blev administrerende direktør.


Da DFDS købte N&K Spedition, var esbjerg-virksomheden en del af hollandske HSF Group.


Blue Logistics Group blev etableret I januar 2024 og har siden udviklet sig til en international transport- og logistikvirksomhed med en skønnet omsætning i 2026 på over to milliarder kroner.




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