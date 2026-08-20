Chauffør fik sin trækker koblet fra brændende sættevogn

Torsdag 20. august 2026 kl: 14:01

Branden betød, at Motorvej E20 blev spærret i østgående retning, mens Beredskabet bekæmpede ilden.









Lidt efter klokken 17 onsdag eftermiddag var branden slukket og motorvejen genåbnet.





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