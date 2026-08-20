Chauffør fik sin trækker koblet fra brændende sættevogn
Torsdag 20. august 2026 kl: 14:01Af: Redaktionen
Onsdag først på eftermiddagen udbrød der brand i en sættevogn med elektronikskrot, der var på vej ad Motorvej E20 på det vestlige Fyn. Ifølge Politi Update havde chaufføren fået koblet fra og kørt sin trækker væk fra den brændende sættevogn, der holdt i nødsporet
Branden betød, at Motorvej E20 blev spærret i østgående retning, mens Beredskabet bekæmpede ilden.
Lidt efter klokken 17 onsdag eftermiddag var branden slukket og motorvejen genåbnet.
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