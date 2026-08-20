Politiet kontrollerede tunge køretøjer på Bornholm

Torsdag 20. august 2026 kl: 12:43

Tungvognspolitiet fremhæver blandt andet:

Tre traktorer blev indkaldt til syn på grund af fejl og mangler

Ni traktorpåhængsvogne havde så alvorlige problemer med bremserne, at det udløste en bøde. I et af tilfældene havde en traktorpåhængsvogn en bremsepræstation på 6 procent, hvor lovkravet er 30 procent. Det medførte bøde og betinget frakendelse af førerretten til chaufføren

En sættevogn, der transporterede betonelementer, var omkring 40 år gammel og i så dårlig teknisk stand, at nummerpladerne blev inddraget på stedet

Fire varebiler havde overlæs. En af varebilerne havde desuden ikke installeret den lovpligtige tachograf. Føreren tilkaldte efterfølgende en kollega, men ved kontrollen af hans varebil viste det sig, at den heller ikke havde tachograf installeret

Selv om indsatsen havde fokus på tungvognsområdet, standsede politiet også seks personbiler, fordi der var mistanke om konstruktive ændringer. Fem af bilerne blev testet med støjmåler, og målingerne viste, at de støjede så meget, at de blev indkaldt til syn og førerne fik en bøde på 2.500 kroner. En af førerne viste sig at være en genganger. Han havde to gange tidligere modtaget bøde for tilsvarende forhold i sin gamle bil. Denne gang kørte han i en ny bil, men også den støjede for meget, og han kan derfor se frem til en bøde, der er dobbelt så stor.





Da politifolkene efter en fuld kontroldag vendte tilbage til deres hotel i Rønne, bemærkede flere af dem en ung mand på motorcykel, der valgte at bruge solnedgangen til at lave et såkaldt burn-out på vejen lige uden for hotellet. Færdselsbetjentene fik filmet optrinnet, og da det næste dag viste sig, at den unge mand også boede på samme hotel, kunne han ved morgenmaden indkassere en bøde for unødig røg og støj.









- Samlet set, så er det vores indtryk, at typen af fejl og mangler, og omfanget af dem, er på niveau med, hvad vi tidligere har set på øen, så det viser, at også Bornholm er et sted, som vi skal besøge fra tid til anden af hensyn til færdselssikkerheden, siger politikommissær Henrik Haensel fra Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi.









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