Kinesisk lastbilproducent har fundet sin servicepartner i Danmark
Tirsdag 18. august 2026 kl: 10:44Af: Jesper Christensen
TCK Group A/S, der har afdelinger i Kolding, Odense, Aarhus, Randers, Hobro, er ifølge den kinesiske lastbilproducent, Windrose Technology's web-side blevet eftermarkedspartner for koncernens lastbiler i Danmark, mens Sec-Set i Viborg, der leverer teknisk udstyr til blandt andet køretøjer, er blevet distributør af reservedele
Windrose Technology, der blev grundlagt i 2022, er en af flere kinesiske producenter af batteri-elektriske lastbiler, som ønsker at køre ind på det europæiske marked.
Det udfordrer de etablerede europæiske producenter, da de kinesiske lastbiler vurderes til at blive solgt omkring 30 procent billigere.
Generation to-lastbiler fra Windrose Technology vil ifølge selskabets web-side have en rækkevidde på knap 700 kilometer. Næste generation vil have en rækkevidde på 960 kilometer.
Windrose Technology oplyser, at lastbilerne er blevet testet af transportkoncerner som DSV og Kuehne + Nagel.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Danmark har udsigt til historisk høj vækst i 2026
- Kinesisk lastbil er taget i brug I Belgien
- Kinesisk lastbilproducent har fundet sin servicepartner i Danmark
- Trailercenter i Give er blevet en del af større servicevirksomhed
- Norskejet pakkedistributør har oplevet en vækst på knap 16 procent
- Tre-akslet tip-trailer er kommet til hærfuglestedet
- Shippingfirma med rødder tilbage til 1700-tallet køber op
- 1.200 lastbiler tænder lyset på stort truckshow i Skåne
- Elektrisk lastbil med kroghejs og påhængsvogn kører 880 kilometer i døgnet
- Storebæltsbroen lagde asfalt til rekordmange køretøjer
- Jordbundsundersøgelser vil påvirke vejen til stor containerhavn
- Lastbilchauffør blev sigtet efter dødsulykke i Randers
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!