Kinesisk lastbilproducent har fundet sin servicepartner i Danmark

Tirsdag 18. august 2026 kl: 10:44

Af: Jesper Christensen Windrose Technology, der blev grundlagt i 2022, er en af flere kinesiske producenter af batteri-elektriske lastbiler, som ønsker at køre ind på det europæiske marked.









Det udfordrer de etablerede europæiske producenter, da de kinesiske lastbiler vurderes til at blive solgt omkring 30 procent billigere.









Generation to-lastbiler fra Windrose Technology vil ifølge selskabets web-side have en rækkevidde på knap 700 kilometer. Næste generation vil have en rækkevidde på 960 kilometer.









Windrose Technology oplyser, at lastbilerne er blevet testet af transportkoncerner som DSV og Kuehne + Nagel.

















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