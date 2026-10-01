Bredt flertal i Folketinget har vedtaget en akutplanen for elnettet

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 13:46

Baggrunden for akutplanen er, at presset på elnettet er så stort, at der flere steder ikke er plads til alle de projekter, der ønsker at blive tilsluttet. Derfor blev et bredt flertal af Folketingets partier før sommeren enige om en akutplan for elnettet. Lovforslaget, der skal danne grundlag for akutplanen blev torsdag vedtaget i Folketinget af samme brede flertal, og dermed er de lovgivningsmæssige rammer for den nye prioriteringsmodel på plads.









Med akutplanen erstattes det nuværende først-til-mølle-princip af en ny model, hvor Energinet og netvirksomhederne i højere grad får mulighed for at prioritere, hvem der får adgang til den begrænsede plads i elnettet.









Oprindeligt var akutplanen for elnettet en politisk forståelse, men den er på baggrund af situationens alvor konverteret til en aftale. Den politiske aftale tager udgangspunkt i forståelsen fra før sommerferien med justeringer på baggrund af de erfaringer, der er kommet til siden. Blandt andet har den offentlige høring, Folketingets behandling samt partiernes spørgsmål og bemærkninger været med til at kvalificere både lovforslaget og de bekendtgørelser, der skal udmønte de nye regler.









I aftalen fremgår det også, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, blandt andet på baggrund af dialog med Forsyningstilsynet, vurderer, at den politisk fastsatte prioritering på baggrund af samfundshensyn ikke i sig selv kræver metodegodkendelse fra Forsyningstilsynet, før den kan anvendes af Energinet og netvirksomhederne. Den konkrete anvendelse af netvenlighed skal baseres på metoder, der er godkendt af Forsyningstilsynet.









Lidt fakta om aftalen:

Dialogforum for elnettet: Der er allerede i forlængelse af den politiske aftale nedsat et Dialogforum for elnettet. Første møde er afholdt. Forummet består af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energinet, Kommunernes Landsforening, elnetvirksomheder og elnetkunder. Forummet skal løbende komme med input og sparring fra branchen på både den oplevede udfordring og mulige løsninger og afrapportere hvert halve år

Højniveauarbejdsgruppe: Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ministeriet, Energinet og netvirksomhederne. Gruppen skal styrke samarbejdet om løbende at håndtere kapacitetsudfordringer i elnettet

Datacentres adgang til elnettet: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil igangsætte et arbejde med inddragelse af Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, Erhvervsministeriet og KL om datacentres mulighed for at komme på elnettet på en måde, der ikke fortrænger alle andre behov, herunder elektrificering. Hvis en AI-gigafabrik skulle blive placeret i Danmark, vil regeringen vende tilbage til spørgsmålet om prioritering heraf









Hvad aftalen siger om transportområdet:





Aftalen indeholder et punkt om en ny prioriteringsmodel, der skal afspejle flere væsentlige hensyn. For det første skal modellen beskytte almindelige borgeres elforbrug, forventet vækst hos eksisterende kunder og samfundskritiske funktioner som sundhedsvæsen, beredskab og forsvar. For det andet skal modellen understøtte den grønne omstilling ved at give plads til elektrificering af transport, industri og varme, som bidrager til at reducere brugen af fossile energikilder.





Kategoriinddeling:

Partierne støtter op om, at anmodninger om nettilslutning opdeles i fire kategorier, hvor anmodninger i kategori 1 prioriteres først og så fremdeles:





Kategori 1: Beskyttede behov og samfundskritiske funktioner

Omfatter almindelig forbrugsudvikling hos eksisterende kunder, nye husholdninger, mindre erhverv inden for eksempelvis transport samt samfundskritiske funktioner som forsvar, sundhed og beredskab, herunder datacentre knyttet til samfundskritiske funktioner. Energinet og netvirksomhederne reserverer løbende kapacitet til denne kategori, og små kunder behandles løbende





Kategori 2: Direkte elektrificering, VE, CCS, brint, PtX og øvrige projekter

Omfatter projekter, der bidrager til den grønne omstilling og samfundets elektrificering, og som ikke er omfattet af de øvrige kategorier. Det gælder blandt andet større tilslutninger til elektrificering af transport, varme, industri, VE-produktion, CCS, biogas samt brint- og PtX-projekter.









her: Interesserede kan se aftale mellem SSFMR-Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten og Alternativet om akutplan for elnettet





her: Interesserede kan se det vedtagne lovforslag









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