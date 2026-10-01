Lastbilchauffør kørte med væltet last

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 12:41

Borgeren holdt sig efter aftale med politiet bag vogntoget, mens Midt- og Vestsjællands Politi sendte en patrulje ud for at kontrollere lastbilen. Patruljen fik standset lastbilen på Motorvej E20 lige før tilkørsel 35 Ringsted Øst i østgående retning.









Da politipatruljen undersøgte vogntoget, viste det sig, at lasten af stålprofiler til montage, der blev opbevaret på reoler, var væltet, og der stak stålprofiler ud igennem presenningen. Flere stålprofiler pressede mod presenningen, som skabte et udhæng på 60 cm ud over sættevognens sider.









Politipatruljen tilkaldte en bilinspektøren til at undersøge lastbil og sættevogn.





Vogntoget blev bragt til rastepladsen på Kværkeby Syd for at få den væk fra motorvejen. Chaufføren, en 58-årig mand fra København og hans arbejdsgiver blev afhørt til sagen. Chaufføren var bekendt med, at lasten var væltet, men havde forsøgt at surre den fast efterfølgende.









Han blev sigtet for at tilsætte væsentlige regler i Færdselsloven omkring sikring af sit gods, og derved skabe en farlig situation i trafikken. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at chaufføren ud over en bøde kan se frem til en betinget frakendelse af førerretten.

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