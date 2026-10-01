Broen over Øresund bliver lukket torsdag aften

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 09:59

Som en del af øvelsen vil der blandt andet være udrykningskørsel.









Politiet oplyser, at afspærringerne bliver fjernet så hurtigt som muligt.

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