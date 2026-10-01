Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Broen over Øresund bliver lukket torsdag aften

Torsdag 1. oktober 2026 kl: 09:59
Af: Redaktionen

Torsdag aften fra klokken 20.00 til klokken 23.15 gennemfører politiet sammen med andre svenske og danske myndigheder en større øvelse, som betyder, at Øresundsbroen er lukket for al biltrafik i begge retninger

Som en del af øvelsen vil der blandt andet være udrykningskørsel.


Politiet oplyser, at afspærringerne bliver fjernet så hurtigt som muligt. 



Klik venligst

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Bredt flertal i Folketinget har vedtaget en akutplanen for elnettet
- Bro på E45 i Nordsverige var for svag til at bære særtransport på 100 ton
- Motorvej E45 får tre nye støjskærme ved Aarhus
- Lastbilchauffør kørte med væltet last
- Broen over Øresund bliver lukket torsdag aften
- Polsk chauffør havde udeklarerede cigaretter på ladet
- Flere kom til skade i trafikken sidste år
- Organisationer på industri-området:
- Trafikpolitisk gruppe besøger Indenrigs- Bolig- og Landdistriktsudvalget
- Ringsted-vognmand hentede tre-akslet kærre i Hedensted
- Flere trafikanter var mere optagede af at tage billeder
- International distributør med speciale i ekspresforsendelser har bestilt 131 lastbiler i Holland
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst