Broen over Øresund bliver lukket torsdag aften
Torsdag 1. oktober 2026 kl: 09:59Af: Redaktionen
Torsdag aften fra klokken 20.00 til klokken 23.15 gennemfører politiet sammen med andre svenske og danske myndigheder en større øvelse, som betyder, at Øresundsbroen er lukket for al biltrafik i begge retninger
Som en del af øvelsen vil der blandt andet være udrykningskørsel.
Politiet oplyser, at afspærringerne bliver fjernet så hurtigt som muligt.
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