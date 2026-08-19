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Påhængsvogn med tre-aksler er blevet overført til Snoghøj

Onsdag 19. august 2026 kl: 11:55
Af: Redaktionen

Påhængsvogn med tre-aksler er blevet overført til Snoghøj
(Foto: Lastas)

Vognmand Eskildsen A/S, der har hjemsted i Snoghøj ved Fredericia, har fået leveret en ny tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger fra Lastas i Hedensted. Den nye overføringsanhænger, der passer til 6.000-6.500 mm kasser er med trevejstip og har fire pneumatiske låse på tiprammen

Lidt om den nye tre-akslede overføringsanhænger:
 
Chassisopbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • 58 mm trækøje
  • To tredjedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme
  • Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bag og ved tip stempel
  • Fire pneumatiske låse monteret på tipramme
  • Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm
  • Yderste rullebane er lukket med en Hardox plade i fuld længde
  • Cyklistværn i begge sider
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion
 
Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Vognmand Eskildsen A/S:
Vognmand Eskildsen A/S i Snoghøj, der har eksisteret i over 40 år og har erfaring inden for entreprenør-, kran-, og grab kørsel, drives i dag af anden generation i dag. 

Vognmand Eskildsen A/S løser både små og store opgaver og er leveringsdygtige i alt inden for sand, sten, grus, harpet muld, træflis, skærver med videre i områderne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle.



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