Påhængsvogn med tre-aksler er blevet overført til Snoghøj

Onsdag 19. august 2026 kl: 11:55

Lidt om den nye tre-akslede overføringsanhænger:

Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

58 mm trækøje

To tredjedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bag og ved tip stempel

Fire pneumatiske låse monteret på tipramme

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Yderste rullebane er lukket med en Hardox plade i fuld længde

Cyklistværn i begge sider

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion

Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Vognmand Eskildsen A/S:

Vognmand Eskildsen A/S i Snoghøj, der har eksisteret i over 40 år og har erfaring inden for entreprenør-, kran-, og grab kørsel, drives i dag af anden generation i dag.





Vognmand Eskildsen A/S løser både små og store opgaver og er leveringsdygtige i alt inden for sand, sten, grus, harpet muld, træflis, skærver med videre i områderne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle.

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