Påhængsvogn med tre-aksler er blevet overført til Snoghøj
Onsdag 19. august 2026 kl: 11:55Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Vognmand Eskildsen A/S, der har hjemsted i Snoghøj ved Fredericia, har fået leveret en ny tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger fra Lastas i Hedensted. Den nye overføringsanhænger, der passer til 6.000-6.500 mm kasser er med trevejstip og har fire pneumatiske låse på tiprammen
Lidt om den nye tre-akslede overføringsanhænger:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- 58 mm trækøje
- To tredjedele af anhængerens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bag og ved tip stempel
- Fire pneumatiske låse monteret på tipramme
- Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm
- Yderste rullebane er lukket med en Hardox plade i fuld længde
- Cyklistværn i begge sider
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel er med løftefunktion
Den nye overføringsanhænger, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Vognmand Eskildsen A/S:
Vognmand Eskildsen A/S i Snoghøj, der har eksisteret i over 40 år og har erfaring inden for entreprenør-, kran-, og grab kørsel, drives i dag af anden generation i dag.
Vognmand Eskildsen A/S løser både små og store opgaver og er leveringsdygtige i alt inden for sand, sten, grus, harpet muld, træflis, skærver med videre i områderne Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle.
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