Norskejet pakkedistributør har oplevet en vækst på knap 16 procent

Tirsdag 18. august 2026 kl: 09:28

Af: Redaktionen Bring Danmark har håndteret 15,7 procent flere forsendelser i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode sidste år. (Foto: Bring Danmark)

Hos Bring Danmark peger man på, at væksten er sket samtidig med, at Bring fra 1. juni kunne levere samtlige pakker på last mile med eldrevne varebiler på op til 4,25 ton.









- Trods et usikkert marked oplever vi fortsat stor efterspørgsel efter vores leveringsløsninger. At vi samtidig har været i stand til at gennemføre en så omfattende omstilling af bilflåden viser, at vækst og elektrificering kan gå hånd i hånd, siger Bjarne Lauritsen, der er driftsdirektør i Bring Danmark.









I første halvår har Bring også fortsat investeringerne i sit leveringsnetværk. I maj blev et nyt samarbejde med Salling Group, Danmarks største dagligvarekoncern, offentliggjort. Samarbejdet betyder, at der etableres nye pakkebokse og pakkeshops ved blandt andet Føtex, Bilka og Netto rundt om i landet.









- Vi har gennem flere år investeret i både leveringsnetværket og kundeoplevelsen. Når flere vælger Bring, stiller det også større krav til kapacitet, tilgængelighed og kvalitet. Derfor fortsætter vi med at udvikle netværket, samtidig med at vi driver elektrificeringen af vores leverancer fremad, siger Bjarne Lauritsen.









Lidt om Bring Danmark - første halvår 2026:

Pakkevolumenerne steg 15,7 procent sammenlignet med første halvår 2025

Pakkevolumenerne er steget med 47,7 procent sammenlignet med første halvår 2024

Fra 1. juni 2026 leverer Bring samtlige pakker på last mile med eldrevne varebiler på op til 4,25 ton

Bring har omkring 1.200 pakkeudleveringssteder og godt 250 pakkebokse i Danmark

I løbet af foråret indledte Bring et nyt samarbejde med Salling Group for at styrke netværket af udleveringssteder i Danmark

Bring er en del af den norske koncern, Posten Bring, der er ejet af den norske stat





Posten Bring-koncernen fik et justeret driftsresultat for første halvår på 390 millioner norske kroner, hvilket var 92 millioner norske kroner mindre sammenlignet med samme periode sidste år.

















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