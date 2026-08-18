Danmark har udsigt til historisk høj vækst i 2026

PROGNOSE FRA ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD:

Tirsdag 18. august 2026 kl: 11:43

Bruttonationalproduktet voksede i 2024 med 3,9 procent og 3,5 procent i 2025, og det vil ifølge prognosen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd stige 4,2 procent i 2026, hvilket er mere end hidtidige prognoser har peget på.









For eksempel vurderede SSFMR-Regeringen med sin seneste økonomiske redegørelse, at økonomien ville vokse med 2,7 procent i år. Opjusteringen i prognosen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skyldes den høje aktivitet i slutningen af 2025 og starten af 2026.









- Dansk økonomi har vist sig virkelig robust og på trods af international uro, toldkrige og højere oliepriser bliver den ved med at toppræstere. Vi forventer nu, at 2026 samlet set bliver et virkelig godt år målt på BNP-vækst, siger Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.









- En stor del af væksten er sket i begyndelsen af året, og vi forventer, at den økonomiske vækst fortsætter i resten af 2026, men i mere afdæmpet tempo, fortsætter han og peger på, at danske eksportvirksomheder har vist sig meget modstandsdygtige over for den uro, der er i verden i øjeblikket.









- Det er opsigtsvækkende, og der er ikke udsigt til nogen tilbagegang i eksporten, siger han.









Med udgangspunkt i prognosen forventer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at beskæftigelsen samlet stiger med 23.000 personer i 2026 efterfulgt af mere moderate stigninger i de efterfølgende år.









Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på, at stigningen kommer efter en udvikling, hvor beskæftigelsen er steget med cirka 300.000 personer siden 2021. Samtidig har der været en høj produktivitetsvækst på 4,1 procent i 2024 og 3,2 procent i 2025.









- Det er utrolig positivt, at vi kan se, at produktionen følger med beskæftigelsen. De nye tal understøtter, at virksomhederne ikke bare har fået flere ansatte, men også har skabt tilsvarende mere værdi, siger Frederik Olsen og fortsætter:









- Med den stigende produktivitet skiller Danmark sig ud sammenlignet med mange andre lande i Europa. Stigende produktivitet kombineret med højere beskæftigelse indikerer et sundt arbejdsmarked og produktive virksomheder.









Frem mod 2028 forventer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at produktiviteten fortsætter med at stige - dog i et mere moderat tempo.









Prognosens hovedkonklusioner:

Efter en høj vækst i BNP på 3,9 procent i 2024 og 3,5 procent i 2025 forventes den at stige yderligere 4,2 procent i 2026. Det sker på baggrund af en revision af nationalregnskabet, og det er markant højere end tidligere prognoser. Det betyder, at dansk økonomi har et stærkt udgangspunkt med forventet fremgang også i de kommende år

Over de kommende år forventes en fortsat vækst i produktiviteten, der er blevet opjusteret markant med den seneste revision af nationalregnskabet

Beskæftigelsen er steget med omkring 300.000 personer siden 2021 og ventes at stige med 23.000 personer i 2026, 8.000 personer i 2027 og 10.000 personer i 2028

Ledigheden ventes at stige med 6.000 personer i 2026, men den forbliver lav i historisk perspektiv. Det gør sig også gældende for langtidsledigheden, hvilket vidner om et stærkt arbejdsmarked

Eksporten har været en central drivkraft bag den stærke vækst og ventes fortsat at stige trods international uro, toldsatser og højere oliepriser. Medicinalindustrien spiller fortsat en vigtig rolle, men også tjenesteeksporten klarer sig pænt

Inflationen er blevet trukket op af højere oliepriser og ned af lavere elafgift, men er samlet set under kontrol og ventes at lande på 1,7 procent i 2026. Privatforbruget er begyndt at stige, og der er potentiale for yderligere fremgang, hvis forbrugertilliden gradvist forbedres

(Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)









Interesserede kan læse prognosen fra Arbejdernes Erhvervsråd her:









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