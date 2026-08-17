Elektrisk lastbil med kroghejs og påhængsvogn kører 880 kilometer i døgnet

Mandag 17. august 2026 kl: 12:14

Af: Redaktionen Den nye elektriske Scania-krogbil fra Sundbrei Transport foretager to ture mellem Ål og Oslo fire dage om ugen. Det betyder 880 kilometer om dagen. (Foto: Espen Braata/Norsk Scania)

Egentlig skulle kørslen have startet lørdag 1. august, men forbrændingsovnen i Ål, der var 40 år gammel, stoppede 14 dage før, den skulle fases ud. Derfor blev det en lidt hurtigere start for den lokale transportør end planlagt.









Sundbrei Transport har i løbet af næsten halvandet år kørt 120.000 kilometer med sin første elektriske Scania-trækker. Erfaringerne og viden fra brugen af den bil har været med til at danne basis for og gennemførelsen af det nye transportopgave, som transportvirksomheden udfører for Norsk Råvare, som håndterer affaldet på vegne af Hallingdal Renovasjon.









Alt køres elektrisk

Krogbilen, de nu kører med, er en midlertidig løsning, indtil de får den elektriske bil, der skal køre fast på denne rute. Bilen og påhængsvognen, de kører med, har en totalvægt på 56 ton, og de kører med fuld last ned til Oslo. Samlet har de 88 kubikmeter i containeren på forvogn og påhængsvogn.









- Vi har optimeret lasten og klarer os med en krogcontainer på bilen og en på påhængsvognen. De nye regler for totalvægt for elektriske vogntog udnytter vi fuldt ud, siger daglig leder Finn Arne Sundbrei, som selv satte sig bag rattet de første uger for at høste erfaringer.









Han er imponeret over, hvor godt bilen og logistikken med opladning har fungeret. Erfaringerne har vist, at de har 10 procent strøm tilbage, når de ankommer til Oslo, og 20 procent, når de er tilbage i Ål.









Bilen foretager to ture om dagen fra Ål til Klemetsrud, hvor Hafslund Celsio har sit forbrændingsanlæg, de første fire dage om ugen, mens der på fredag kun køres én tur. To chauffører deler kørslen, hvor den ene kører morgenturen, og den anden kører eftermiddagsturen.









Den nye krogvogn fra Scania har den kraftigste drivline med 450 kW i kontinuerlig effekt og 610 kW i regenerering. Krogbilen er også leveret med den største tilgængelige batterikombination for denne drivline med samlet 480 kW tilgængelig energi.









Sundbrei Transport har efter de første ugers kørsel erfaret, at der kun er en lille forskel i strømforbruget afhængigt af, hvilken vej bilen kører. Selvom totalvægtten er 56 ton fordelt på seks aksler, er forbruget på vej til Oslo ikke meget højere end på returrejsen med tomme containere.









Det skyldes i høj grad topografien på ruten. Kleivi i Ål, hvor affaldet lastes, ligger 400 meter over havets overflade, og det gør turen let, indtil de passerer Hønefoss på vej mod Oslo, der ligger lavere. Der er stigninger op mod Sollihøgda samt den sidste store stigning, som er Svartdalstunnelen på den sidste strækning fra Oslo centrum til Klemetsrud. Ellers er der let terræn at køre på.









- Vi lader bilen fuldt op, før vi kører fra Ål. På Abildsø i Oslo har vi ladet den op igen, før vi har kørt de sidste kilometer og tømt. Så har vi ladet, når vi er kommet tilbage til Ål igen. Indtil nu har det passet fint både med køretid og den øvrige logistik, siger Finn Arne Sundbrei.









Ny elektrisk trækker på vej

Ud på efteråret skal der sættes en ny elektrisk trækker ind i stedet for kroghejsbilen. Den bygges med den kortere akselafstand og med ét batteri under kabinen. Derudover vil bilen være udstyret med MCS-lader (Megawatt) for at kunne lade med op til 750 kW.









Ved at bruge en trailer med walkingfloor vil egenvægten på vogntoget blive lavere, samtidig med at nyttelasten bliver lidt større.









Kører længst

Med kørslen er Sundbrei Transport ifølge Norsk Scania sandsynligvis den transportør, der kører længst hver dag med så stor totalvægt med en elektrisk lastbil i Norge. Bilen er godkendt til 64 ton teknisk vogntogvægt, men ved at køre med en påhængsvogn med én container i stedet for to, har vogntoget faktisk mere nyttelast end en moduløsning ville give.









Sundbrei Transport har i dag to elektriske lastbiler, og i løbet af efteråret skal de tage yderligere to elektriske i brug. I alt vil de efter udvidelsen have 28 lastbiler. Det er Finn Arne (søn) og Per Egil (far) Sundbrei, der sammen driver selskabet sammen, som blev etableret i 1999.









Når de nye elektriske trækkere kommer i drift, er planen også at udvide for at kunne tilbyde specialtransporter med elektriske lastbiler.













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