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Tre-akslet tip-trailer er kommet til hærfuglestedet

Mandag 17. august 2026 kl: 13:12
Af: Redaktionen

Tre-akslet tip-trailer er kommet til hærfuglestedet
(Foto: Lastas)

Lasts i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg city korn tip-trailer til Herfølge Vognmandsforretning, der har hjemsted i Herfølge. Stednavnet betyder stedet med hærfugle og kan som stednavn føres tilbage til jernalderen. Den nye rødmalede Kel-Berg city korn tiptrailer kan rumme 59 kubikmeter i kassen, der er forsynet med en automatisk Eco-Top-rullepresenning


Tre-akslet tip-trailer er kommet til hærfuglestedet
(Foto: Lastas)
Om den nye tre-akslede Kel-Berg city korn tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i QSTE690-stål med specielle forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Tre-kant afdækninger mellem skærmene
  • Rustfri værktøjskasse i venstre side, hvor alle betjeninger til luftaffjedering og aksler er monteret 
  • Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre-meter stige
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromebremser. Første aksel er løftefunktion, mens tredie aksel er medløbende 
  • Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte
 
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er indvendigt beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i slidstyrke HD1000
  • Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
  • Automatisk Eco-Top-rullepresenning

Den nye trailer, der har en totalvægt på 45.000 kg. er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




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