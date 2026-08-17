Tre-akslet tip-trailer er kommet til hærfuglestedet

Mandag 17. august 2026 kl: 13:12

(Foto: Lastas)

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city korn tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i QSTE690-stål med specielle forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Tre-kant afdækninger mellem skærmene

Rustfri værktøjskasse i venstre side, hvor alle betjeninger til luftaffjedering og aksler er monteret

Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre-meter stige

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromebremser. Første aksel er løftefunktion, mens tredie aksel er medløbende

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er indvendigt beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i slidstyrke HD1000

Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen

Automatisk Eco-Top-rullepresenning





Den nye trailer, der har en totalvægt på 45.000 kg. er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





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