1.200 lastbiler tænder lyset på stort truckshow i Skåne

Mandag 17. august 2026 kl: 12:30

Skåne Truckshow, der er mere end en almindelig udstilling af lastbiler, er mødested for branchefolk, lastbilentusiaster, børnefamilier og virksomheder, som benytter muligheden for at knytte nye kontakter - og måske lave gode forretninger. På udstillingsområdet findes et bredt udvalg af virksomheder, der præsenterer deres produkter, services og nyheder.









Lastbilsfest med musik og underholdning

Fredag aften bliver der feststemning, når Rydell & Quick - et af Sveriges mest bookede coverbands - går på scenen. Som opvarmning optræder Simon Lundman, der er en velkendt profil i lastbilbranchen.









Fredag aften afsluttes med en af weekendens absolutte højdepunkter. Klokken 22.30 er det tid til et spektakulært lysshow, hvor alle lastbiler tænder alle deres lys på én gang. Det er en imponerende syn, når hele Ljungbyheds Motorbane lyses op. Under showet afgøres desuden endnu en titel - Ledson Light Awards.









En af årets nyheder er Overland-hjørnet, hvor motoriserede eventyrere kan lade sig inspirere af udstyr og løsninger til oplevelser på vejene - og uden for dem.









På Skåne Truckshow skal der uddeles en række titler - eksempelvis Best in Show og People’s Choice. I alt uddeles 35 pokaler.

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