Kinesisk lastbil er taget i brug I Belgien

Tirsdag 18. august 2026 kl: 11:11

Den nye lastbil er efter en testperiode blevet sat ind i den almindelige drift i Flandern i det vestlige Belgien.









Ifølge Gilbert De Clercq er alle nødvendige tilladelser og godkendelser på plads og den batteri-elektriske lastbil kan dermed sættes ind på langdistance-transporter.









Den nye kinesiske el-lastbil betegnes som en milepæl i vejen mod elektrifisering af lastbilflåden hos Gilbert De Clercq. Den belgiske transportvirksomhed understreger, at den fortsat vil forpligte sig til at investere i bæredygtige, fremtidsorienterede transportløsninger.





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