Kinesisk lastbil er taget i brug I Belgien
Tirsdag 18. august 2026 kl: 11:11Af: Jesper Christensen
Kinesiske Windrose Technology har leveret en ny batteri-elektrisk Windrose Global E700 til den belgiske transportvirksomhed, Gilbert De Clercq, der hovedsæde i Temse mellem Antwerpen og Gent
Den nye lastbil er efter en testperiode blevet sat ind i den almindelige drift i Flandern i det vestlige Belgien.
Ifølge Gilbert De Clercq er alle nødvendige tilladelser og godkendelser på plads og den batteri-elektriske lastbil kan dermed sættes ind på langdistance-transporter.
Den nye kinesiske el-lastbil betegnes som en milepæl i vejen mod elektrifisering af lastbilflåden hos Gilbert De Clercq. Den belgiske transportvirksomhed understreger, at den fortsat vil forpligte sig til at investere i bæredygtige, fremtidsorienterede transportløsninger.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Danmark har udsigt til historisk høj vækst i 2026
- Kinesisk lastbil er taget i brug I Belgien
- Kinesisk lastbilproducent har fundet sin servicepartner i Danmark
- Trailercenter i Give er blevet en del af større servicevirksomhed
- Norskejet pakkedistributør har oplevet en vækst på knap 16 procent
- Tre-akslet tip-trailer er kommet til hærfuglestedet
- Shippingfirma med rødder tilbage til 1700-tallet køber op
- 1.200 lastbiler tænder lyset på stort truckshow i Skåne
- Elektrisk lastbil med kroghejs og påhængsvogn kører 880 kilometer i døgnet
- Storebæltsbroen lagde asfalt til rekordmange køretøjer
- Jordbundsundersøgelser vil påvirke vejen til stor containerhavn
- Lastbilchauffør blev sigtet efter dødsulykke i Randers
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!