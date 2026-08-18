Trailercenter i Give er blevet en del af større servicevirksomhed
Tirsdag 18. august 2026 kl: 10:31Af: Jesper Christensen
TCK Group, der har hovedsæde i Kolding og afdelinger i Odense, Aarhus, Randers og Hobro med fokus på service af lastbiler og trailere, overtog 1. juli Give Trailer Service ApS og viderefører aktiviteterne under navnet TCK Give A/S. Med overtagelsen vil TCK, der står for Truck Center Kolding, kunne styrke sin position i Midt- og Vestjylland
Hos TCK Group fremhæver man, at overtagelsen er et vigtigt strategisk skridt for TCK Group og understøtter koncernens ambition om at komme endnu tættere på kunderne gennem en stærk landsdækkende tilstedeværelse og et bredt serviceudbud.
Give Trailer Service, der har gennem årene opbygget en stærk position inden for specialiseret trailerservice, videreføres og udvikles nu som en del af TCK Group.
Samtidig er placeringen i attraktiv, da Give ligger tæt på det centrale motorvejsnet. Dermed kan TCK Group styrke sin geografiske dækning og tilgængelighed for kunder i Midt- og Sydjylland.
TCK Group agter at investere i både faciliteter, kompetencer og medarbejdere. I den kommende periode vil der derfor blive rekrutteret flere medarbejdere til afdelingen, som skal udvikles til et komplet One Stop & Go - Multibrand Partner-værksted. Derfor vil aktiviteterne i Give løbende blive udvidet med multibrand lastbilservice, hydraulik og dækservice.
Udviklingen er et centralt skridt i TCK Groups mission om at være en One Stop & Go Multibrand Partner, hvor kunden får en samlet løsning, hurtigt, effektivt og med maksimal oppetid. Samtidig giver koblingen til CNA Handel, som i januar 2025 blev en del af TCK Group, mulighed for at tilbyde kunderne mere end service og reparation. CNA Handel forhandler eksempelvis køletrailere fra franske Chereau, tip-trailere fra belgiske Stas og tanktrailere fra Van Hool.
TCK Group
Give
Fælles TCK Group
Antal ansatte
120
12
132
Etableret
2018
2012
2026
Afdelinger
Kolding
Give
Kolding
Kolding Syd
Kolding Syd
Odense
Odense
Aarhus
Aarhus
Randers
Randers
Hobro
Hobro
Give
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