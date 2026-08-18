Trailercenter i Give er blevet en del af større servicevirksomhed

Tirsdag 18. august 2026 kl: 10:31

Hos TCK Group fremhæver man, at overtagelsen er et vigtigt strategisk skridt for TCK Group og understøtter koncernens ambition om at komme endnu tættere på kunderne gennem en stærk landsdækkende tilstedeværelse og et bredt serviceudbud.









Give Trailer Service, der har gennem årene opbygget en stærk position inden for specialiseret trailerservice, videreføres og udvikles nu som en del af TCK Group.









Samtidig er placeringen i attraktiv, da Give ligger tæt på det centrale motorvejsnet. Dermed kan TCK Group styrke sin geografiske dækning og tilgængelighed for kunder i Midt- og Sydjylland.









TCK Group agter at investere i både faciliteter, kompetencer og medarbejdere. I den kommende periode vil der derfor blive rekrutteret flere medarbejdere til afdelingen, som skal udvikles til et komplet One Stop & Go - Multibrand Partner-værksted. Derfor vil aktiviteterne i Give løbende blive udvidet med multibrand lastbilservice, hydraulik og dækservice.









Udviklingen er et centralt skridt i TCK Groups mission om at være en One Stop & Go Multibrand Partner, hvor kunden får en samlet løsning, hurtigt, effektivt og med maksimal oppetid. Samtidig giver koblingen til CNA Handel, som i januar 2025 blev en del af TCK Group, mulighed for at tilbyde kunderne mere end service og reparation. CNA Handel forhandler eksempelvis køletrailere fra franske Chereau, tip-trailere fra belgiske Stas og tanktrailere fra Van Hool.















TCK Group Give Fælles TCK Group Antal ansatte 120 12 132 Etableret 2018 2012 2026 Afdelinger Kolding Give Kolding

Kolding Syd

Kolding Syd

Odense

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Aarhus

Randers

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