Lastbilproducent markere 100 år med jubilæumsmodeller

Onsdag 19. august 2026 kl: 10:19

En lysende detalje - LED-lys, der skal indstilles til enten rødt eller hvidt. (Foto: Volvo Trucks)

Af: Redaktionen (Foto: Volvo Trucks)

Jubilæumsmodellerne kan fåes som Volvo FH Aero, FH, FH16 Aero og FH16, der er opdateret både indvendigt og udvendigt. Inde i kabinen på Volvo 100 Year Edition er der foretaget opgraderinger for at forbedre førerkomforten og stemningen. Sæderne er redesignet med et nyt tofarvet koncept og fremstillet med en præmium-læderbase, samt et broderet jubilæumsmotiv på den grå tekstil i den øverste halvdel. Derudover er der tilføjet tanfarvede læderdetaljer, som for eksempel en skillevej i en farve, der matcher striberne på lastbilens lakering.









- 100-års jubilæumsudgaven er en fejring af det, vi har opnået gennem det sidste århundrede, og en meget særlig lastbil på mange måder. Interiøret er både moderne og eksklusivt, samtidig med at det hylder Volvos historie. Designet er inspireret af vores svenske arvestykke og den professionalisme, der kommer fra årtier med innovation og fremskridt, samt vores kunders tillid og passion, siger Volvo Trucks' designchef, Jonathan Disley.









Lastbilerne i jubilæumsudgaven er også udstyret med oplyste trin samt LED-striber, der kan indstilles til enten rødt eller hvidt stemningslys.









En ny funktion er et velkomstlys - igen med jubilæumsmotivet - der projiceres ned på jorden uden for lastbilen, når døren åbnes. Det samme motiv findes også på de nye 3D-printede højtalergrill, og gardinerne i lastbilen viser en række af Volvos forskellige lastbilmodeller fra de sidste 100 år. Derudover er der tilføjet et tykkere, mere luksuriøst gulvtæppe i lastbilen, designet i en unik sort/grå mélangefarve med tanfarvede lædermærker.









- Denne specialudgave repræsenterer toppen af Volvo's lastbildesign og -produktion gennem det sidste århundrede - resultatet af 100 års kontinuerlige forbedringer inden for sikkerhed, kvalitet, førerkomfort, produktivitet, brændstoføkonomi og reduktion af emissioner, siger Jan Hjelmgren, der er chef for produktledelse hos Volvo Trucks.









Volvo 100 Year Edition-lastbilerne kan fåes i de fleste drivlinjer og chassis-konfigurationer, som Volvo FH Aero, FH16 Aero, FH og FH16 i øjeblikket leveres i.





Volvo FH har for nylig modtaget betydelige opgraderinger af drivlinjerne for elektriske, gas- og dieselmotorer – hvilket forbedrer ydeevne, rækkevidde, energieffektivitet og kraft. Den har desuden kontinuerligt klaret sig godt i Euro NCAPs sikkerhedstests for lastbiler, hvor flere konfigurationer er blevet kåret som de bedst scorende lastbiler i deres segmenter.









Volvo 100 Year Edition er den seneste i rækken af specialudgaver, der tidligere har inkluderet Volvo FH 25 Year Special Edition, Volvo FH Aero Euro NCAP Special Edition og Volvo Ocean Race Limited Edition. Den kan bestilles fra september 2026.





Gardinerne i jubilæumsudgaven har motiver med lastbiler fra Volvo Trucks gennem 100 år. (Foto: Volvo Trucks)

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