Lastbilchauffør er blevet sigtet for uagtsomt manddrab
Onsdag 19. august 2026 kl: 11:32Af: Redaktionen
Ved halv-ottetiden om aftenen tirsdag 12. maj i år skete der en ulykke på Haderslevvej syd for Vejen mellem Kolding og Esbjerg, da en skovl fra en gravemaskine faldt ned fra ladet af en lastbil og efterfølgende blev påkørt af en personbil. Ved ulykken døde en 49-årig mand, mens en 52-årig kom alvorligt til skade. Tre biler var involveret i ulykken
Syd- & Sønderjyllands Politi har efter at have afsluttet de tekniske undersøgelser sigtet den 27-årig chauffør, der sad bag rattet i lastbilen.
Han er sigtet for uagtsomt manddrab og for betydelig legemsbeskadigelse i forhold til den 52-årige mand, der kom alvorligt til skade. Lastbilchaufføren er derudover sigtet for ikke at have afpasset hastigheden til forholdene og for ikke at have sikret godset korrekt.
Politiet fortsætter efterforskningen og har ikke yderligere oplysninger i sagen i øjeblikket.
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