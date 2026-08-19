Lastbilchauffør er blevet sigtet for uagtsomt manddrab

Onsdag 19. august 2026 kl: 11:32

Syd- & Sønderjyllands Politi har efter at have afsluttet de tekniske undersøgelser sigtet den 27-årig chauffør, der sad bag rattet i lastbilen.









Han er sigtet for uagtsomt manddrab og for betydelig legemsbeskadigelse i forhold til den 52-årige mand, der kom alvorligt til skade. Lastbilchaufføren er derudover sigtet for ikke at have afpasset hastigheden til forholdene og for ikke at have sikret godset korrekt.





Politiet fortsætter efterforskningen og har ikke yderligere oplysninger i sagen i øjeblikket.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.