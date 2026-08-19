Lastbilparkering på vej i Kalundborg bliver sløjfet
Onsdag 19. august 2026 kl: 11:24Af: Redaktionen
Lastbilparkeringen på Stejlhøj i Kalundborg har givet udfordringer som følge af udbygningen af Stejlhøj-området og tilslutningen til Holbækvej samt øget detail- og handelsudbygning. I det seneste referat fra Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune fremgår det, at Stejlhøj udtages af planen, da den med sin nuværende udformning ikke længere er hensigtsmæssig med baggrund i erhvervs- og detailhandelseudviklingen i området
Det fremgår også, at udfordringerne ville kunne løses ved etablering af parkeringslommer til lastbilerne, men at der ikke er afsat midler til det.
Ud over lastbilparkeringen på Stejlhøj i Kalundborg udgår lastbilparkeringen på Algade i Gørlev, for enden af Blommehaven i Gørlev og på Parallelvej i Havnsø.
På mødet drøftede udvalgets medlemmer også, hvor lastbilchauffører, der er omfattet at køre- og hviletidsregner ellers kunne parkere.
Det mundede ud i, at der blev udpeget følgende områder:
- Genvejen i Kalundborg
- Kommunalt areal på Karinavej i Høng
- Charlottevej i Høng
- Frederiksbjerg i Svebølle
- Rugvænget i Ubby
Ingen af pladserne har eller får velfærdsforanstaltninger for chaufførerne, da det fortsat er erhvervslivet selv, der ifølge Kalundborg Kommune sørge for velfærdsforanstaltninger til de chauffører, som af den ene eller anden grund må gøre et længere ophold i forbindelse med leverancer eller afhentning af gods i kommunen.
De lastbilparkeringspladser, som kommunen udpeger og etablerer, skal generelt ses som et supplement til de pladser, som de enkelte virksomheder bør etablere på egen grund. Pladserne kan benyttes af lastbiler, der eventuelt ankommer, før det er muligt at læsse og losse, samt i forbindelse med overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne, i de tilfælde hvor virksomhederne ikke har mulighed for at tilbyde dette.
Hos Kalundborg Kommune peger man på, at erhvervslivet har et væsentligt ansvar på området, selvom kommunen udpeger lokaliteter til lastbilparkering.
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