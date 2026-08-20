Sydtysk transportvirksomhed lejede udenlandske chauffører uden tilladelse
Torsdag 20. august 2026 kl: 12:28Af: Jesper Christensen
Medarbejdere fra Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach i den sydtyske delstat Baden-Württemberg, der grænser op mod Schweiz og Frankrig, konstaterede under en kontrol i Freiburg-området, at en transportvirksomhed beskæftigede 40 chauffører som vikarer, der var lejet hos to litauiske transportvirksomheder, uden at have tilladelserne i orden
De udenlandske chauffører var ifølge Hauptzollamt Lörrach kontraktmæssigt ansat hos to forbundne litauiske transportvirksomheder, men i praksis var de integreret i den tyske transportvirksomheds drift og handlede udelukkende efter den tyske arbejdsgivers anvisninger.
Den tyske arbejdsgiver overførte et fast beløb pr. chauffør til de to litauiske virksomheder, hvoraf der skulle betales lønningerne og sociale bidrag i Litauen.
Ifølge Hauptzollamt Lörrach vidste direktøren for de to litauiske virksomheder, at denne form for udleje af arbejdskraft krævede en godkendelse fra den kompetente tyske myndighed - i dette tilfælde Bundesagentur für Arbeit. Direktøren forsøgte dermed at skjule forretningsforholdet ved at udgive det som kontrakter om arbejde og tjenesteydelser. På den måde skabte direktøren indtryk af, at de udenlandske chauffører ikke var integreret i den tyske arbejdsgivers drift.
Hauptzollamt Lörrach, der har ansvaret for at sanktionere overtrædelser, idømte den litauiske direktør en bøde på 20.000 euro - cirka 149.000 kroner og den tyske virksomhed og arbejdsgiver en bøde på 15.000 euro - cirka 112.000 kroner.
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