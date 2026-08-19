Østrigsk virksomhed er begyndt at samle el-lastbiler for kinesisk selskab

Onsdag 19. august 2026 kl: 12:39

- Europa har ikke brug for endnu en importeret lastbil. Det har brug for endnu en industripartner, sagde Chao Liu, der er administrerende direktør for SuperPanther, da den første lastbil rullede af samlebåndet.









- Det har været vores tilgang fra dag ét. Ved at kombinere vores teknologiplatform med europæisk produktion, validering og servicekapaciteter bygger vi et europæisk produkt - sammen med Europa, sagde han videre.









Endelig samling og validering i Steyr

eTopas 600 produceres ved hjælp af en semi-knocked-down (SKD) fremstillingsmetode, hvor på forhånd samlede moduler integreres under den endelige montering hos Steyr Automotive. SuperPanther leverer kernekomponenter, herunder den dobbeltmotorede e-aksel, højspændings-elektronik og termisk styresystem, mens europæiske industripartnere som ZF, Schaeffler, Aumovio, Infineon, Michelin, Continental, Goodyear og Castrol bidrager med yderligere systemer og komponenter.









Steyr Automotive står for den endelige samling, idriftsættelse og kvalitetskontrol.









- Vores fælles mål er klart. God ingeniørkunst kræver stærk produktion, sagde Siegfried Wolf, der er formand for bestyrelsen i Steyr Automotive GmbH ved samme lejlighed.









- Hver eneste køretøj, der forlader denne fabrik, skal leve op til vores aftalte kvalitetsstandarder, inden det når kunden. Mærkerne ‘SuperPanther’ og ‘by Steyr Automotive’ står begge for netop det, påpegede han.









Dr. Michael Ruf, der er SuperPanthers europachef fremhævede, at der er det kinesiske selskabs mål at realisere eTopas 600 som et europæisk serieprodukt med lokale tilpasninger, validering og fremstillingsprocesser på stedet.









- Vi ser ikke Europa som et marked, der blot kan forsynes. Vi ser det som et system, hvor et køretøj skal fungere ud fra et reguleringsmæssigt, industrielt og operationelt perspektiv, sagde han.









Første køretøjer leveret til DHL, Gress, Temmel og Lontex

Som en del af ceremonien 27. juli overrakte SuperPanther de første serieproducerede køretøjer til fire lanceringskunder: Logistik-koncernen DHL, der har været partner i SuperPanther's europæiske prøvekørsler, den tyske transportvirksomhed Gress, Temmel, der er Europas omsætningsmæssigt største detailhandelsvirksomhed i Østrig, hvor eTopas 600 er i regelmæssig drift, samt Lontex, der udbyder erhvervskøretøjsservice i Polen og Tjekkiet. Dermed kommer eTopas 600 i kommerciel drift i Tyskland, Holland, Østrig, Polen og Tjekkiet.









Lidt om SuperPanther's eTopas 600:

SuperPanther's eTopas 600 har en egenvægt på 10,8 ton og designet til en total vogntogsvægt på 42 ton. Trækkerens dobbeltmotorede e-aksel leverer 394 kW kontinuerlig effekt og 692 kW spidsydelse. Bilens LFP-batteri (lithiumjernphosphat) fra CATL har en kapacitet på 621 kWh. Det er designet til op til 4.500 fulde opladningscyklusser og en levetid på op til 1,2 million kilometer eller otte år

CCS2-indgange på begge sider af køretøjet åbner for samtidig parallel opladning ved to opladningspunkter. Under praktiske test, hvor to egnede CCS2-opladningspunkter var tilgængelige samtidigt, kunne bilens batterier oplades fra 20 til 80 procent på under 38 minutter. Ifølge Steyr vil den batteri-elektriske trækker under reelle europæiske driftsforhold med blandet kørsel og last have en rækkevidde på omkring 600 kilometer

Det integrerede termiske styresystem med lavtemperatur-varmepumpe er designet til at understøtte pålidelig drift ved omgivelsestemperaturer fra -35°C til +40°C





Til vedligeholdelse og reparationer samarbejder SuperPanther med det uafhængige værkstedsnetværk Alltrucks, der har 24/7-nødservice og repræsenteret i en række europæiske lande. Alltrucks er ejet af Robert Bosch GmbH og Knorr-Bremse (Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH). Parallelt hermed opbygger Styer kvalifikationsprogrammer for serviceteknikere, reservedelslogistik samt fjernDiagnostik og over-the-air-funktioner (trådløse softwareopdateringer).









Steyr har tidligere haft et samarbejde med den nu lukkede svenske producent af el-lastbiler, Volta Trucks.





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