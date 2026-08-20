Leder af transportfirma i Litauen underbetalte op mod 200 lastbilchauffører

Torsdag 20. august 2026 kl: 13:04

Lederen, som ifølge nrk.no hedder Vladas Stoncius jr. var daglig leder af Vlantana Norge, der blev etableret i Norge i 2012. Ifølge nrk.no vandt selskabet hurtigt store markedsandel inden for godstransportmarkedet i Norge. Men da det kom frem, at selskabet systematisk underbetalte sine litauiske chauffører ved hjælp af falske timesedler, mistede det sine transportaftaler og gik konkurs i 2020.









Derudover blev Vladas Stoncius jr også dømt til at betale i alt omkring 1,7 millioner norske kroner i erstatning til chaufførerne. Erstatningen kommer oveni en erstatning på til i alt cirka 25 millioner norske kroner, som han tidligere var blevet dømt til at betale i en civil sag.









Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett kan ankes.





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