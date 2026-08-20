Politikontrol af udenlandske busser førte til flere sager

Torsdag 20. august 2026 kl: 17:45

Dansk PersonTransport (DPT) har gennem længere tid arbejdet for at styrke kontrollen med udenlandske turistbusser og sikre, at reglerne bliver håndhævet i praksis. Tidligere på sommeren rettede DPT henvendelse til politiet, Færdselsstyrelsen, Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Transportministeriet med en opfordring til mere målrettet og koordineret kontrol i højsæsonen.









Baggrunden var et markant stigende antal registreringer i DPT’s cabotageapp, hvor der i juli blev der registreret 346 observationer mod 326 i juni. Fra januar til juli blev der samlet registreret 894 observationer mod 458 i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 95 procent.









Hos DPT peger man på, at det ikke er de samme busser, der bliver registreret flere gange. I juni og juli blev der registreret 404 forskellige udenlandske busser mod 194 i de samme måneder sidste år.









Tallene bygger på observationer fra chauffører, vognmænd og andre, der bruger DPT’s cabotageapp, og Dansk PersonTransport takker alle, der løbende bidrager med registreringer.









- Vi har aldrig haft så mange registreringer som denne sommer, og samtidig er antallet af unikke busser mere end fordoblet i juni og juli. Det er ikke i sig selv bevis på, at nogen kører ulovligt, men det er et meget klart signal om, at kontrollen skal følge med. Det er også derfor, vi har presset på for mere kontrol, siger Jens Hvid Bang, der er public affairs og kommunikationschef i Dansk PersonTransport.









Kontrol i København

Torsdag 13. august gennemførte Tungvognscenter Øst en kontrol af udenlandske busser på Grønningen og ved Churchillparken i København. Ni busser fra Litauen, Polen, Tyskland, Italien og Ungarn blev kontrolleret, og politiet skrev sager på to litauiske busser.









I den ene sag havde bussen ifølge politiet kørt i Danmark i mere end de tilladte syv dage. Den anden sag handlede om manglende registrering i EU’s IMI system i forbindelse med udstationering.









Reglen om højst syv dages cabotagekørsel har været genstand for en længere strid mellem Danmark og EU Kommissionen. I oktober sidste år fik Danmark medhold ved EU Domstolen, og reglen kan derfor fortsat håndhæves.









DPT: Kontrollen skal fortsætte

Dansk PersonTransport har samlet de nye tal og organisationens forslag i et opdateret politisk brief om buscabotage.









DPT foreslår blandt andet faste kontroller og et tættere samarbejde mellem politiet, Færdselsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen.









Når en udenlandsk bus bliver udtaget til kontrol, bør myndighederne så vidt muligt se på cabotage, moms, udstationering, løn og arbejdsvilkår samlet. Kontrollen bør samtidig målrettes de steder og perioder, hvor behovet er størst.









- Det er rigtig godt, at politiet er ude, og de skal have ros for indsatsen. Ni busser er selvfølgelig for få til at sige noget om hele markedet, men når en kontrol fører til sager på to af dem, er der god grund til at fortsætte. Det her skal ikke være en enkelt kontrol. Vi har brug for flere målrettede kontroller, hvor myndighederne arbejder sammen og ser på hele pakken. Så vores budskab er meget enkelt. Fortsæt indsatsen, siger Jens Hvid Bang.









her: Interesserede kan se Dansk PersonTransport's politiske brief om buscabotage









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