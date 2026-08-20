Politikontrol af udenlandske busser førte til flere sager
Torsdag 20. august 2026 kl: 17:45Af: Redaktionen
Dansk PersonTransport, der er interesseorganisation for bus- og taxivognmænd, efterlyste før sommerferien mere målrettet kontrol med udenlandske turistbusser. Organisationen konstaterer, at politiet kontrolleret ni udenlandske busser i København og skrevet sager på to. Samtidig viser nye tal fra DPT’s cabotageapp, at juli blev måneden med flest registreringer nogensinde
Dansk PersonTransport (DPT) har gennem længere tid arbejdet for at styrke kontrollen med udenlandske turistbusser og sikre, at reglerne bliver håndhævet i praksis. Tidligere på sommeren rettede DPT henvendelse til politiet, Færdselsstyrelsen, Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Transportministeriet med en opfordring til mere målrettet og koordineret kontrol i højsæsonen.
Baggrunden var et markant stigende antal registreringer i DPT’s cabotageapp, hvor der i juli blev der registreret 346 observationer mod 326 i juni. Fra januar til juli blev der samlet registreret 894 observationer mod 458 i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 95 procent.
Hos DPT peger man på, at det ikke er de samme busser, der bliver registreret flere gange. I juni og juli blev der registreret 404 forskellige udenlandske busser mod 194 i de samme måneder sidste år.
Tallene bygger på observationer fra chauffører, vognmænd og andre, der bruger DPT’s cabotageapp, og Dansk PersonTransport takker alle, der løbende bidrager med registreringer.
- Vi har aldrig haft så mange registreringer som denne sommer, og samtidig er antallet af unikke busser mere end fordoblet i juni og juli. Det er ikke i sig selv bevis på, at nogen kører ulovligt, men det er et meget klart signal om, at kontrollen skal følge med. Det er også derfor, vi har presset på for mere kontrol, siger Jens Hvid Bang, der er public affairs og kommunikationschef i Dansk PersonTransport.
Kontrol i København
Torsdag 13. august gennemførte Tungvognscenter Øst en kontrol af udenlandske busser på Grønningen og ved Churchillparken i København. Ni busser fra Litauen, Polen, Tyskland, Italien og Ungarn blev kontrolleret, og politiet skrev sager på to litauiske busser.
I den ene sag havde bussen ifølge politiet kørt i Danmark i mere end de tilladte syv dage. Den anden sag handlede om manglende registrering i EU’s IMI system i forbindelse med udstationering.
Reglen om højst syv dages cabotagekørsel har været genstand for en længere strid mellem Danmark og EU Kommissionen. I oktober sidste år fik Danmark medhold ved EU Domstolen, og reglen kan derfor fortsat håndhæves.
DPT: Kontrollen skal fortsætte
Dansk PersonTransport har samlet de nye tal og organisationens forslag i et opdateret politisk brief om buscabotage.
DPT foreslår blandt andet faste kontroller og et tættere samarbejde mellem politiet, Færdselsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen.
Når en udenlandsk bus bliver udtaget til kontrol, bør myndighederne så vidt muligt se på cabotage, moms, udstationering, løn og arbejdsvilkår samlet. Kontrollen bør samtidig målrettes de steder og perioder, hvor behovet er størst.
- Det er rigtig godt, at politiet er ude, og de skal have ros for indsatsen. Ni busser er selvfølgelig for få til at sige noget om hele markedet, men når en kontrol fører til sager på to af dem, er der god grund til at fortsætte. Det her skal ikke være en enkelt kontrol. Vi har brug for flere målrettede kontroller, hvor myndighederne arbejder sammen og ser på hele pakken. Så vores budskab er meget enkelt. Fortsæt indsatsen, siger Jens Hvid Bang.
Interesserede kan se Dansk PersonTransport's politiske brief om buscabotage her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politikontrol af udenlandske busser førte til flere sager
- Flextrafik-selskab har mistet alle sine køretilladelser
- 23 elektriske minibusser servicerer borgere i Sønderborg
- Storebæltsbroen lagde asfalt til rekordmange køretøjer
- Busreklame dækkede for udsynet - trafikselskab strammer op
- Togoperatør gør sig klar til at overtage togdrift på Fyn og i Midt- og Vestjylland
- Dyrere brændstof belaster budgettet hos regionalt trafikselskab
- Lovændring om 17-årige og bilkørsel udløser lavere billetindtægter
- Pedel på gymnasium i Nordsjælland kører elever til skole i minibus
- Færgerederi melder om over en million passagerer i juli
- Forældrenes vaner præger deres børns lyst til at cykle
- Delecykler skal gøre det lettere at nå bus og tog
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!