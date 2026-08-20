Fem kommuner har i fælleskab udbudt bygningen af fem el-færger
Torsdag 20. august 2026 kl: 16:00Af: Jesper Christensen
Aalborg Kommune har sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, Odder Kommune, Slagelse Kommune og Svendborg Kommune sendt bygningen af fem el-færger i udbud
De fem el-færger skal, når de er færdige, indsættes på følgende ruter:
- Aalborg: Hals - Egense
- Svendborg: Svendborg - Skarø og Drejø
- Slagelse: Stigsnæs - Omø
- Odder: Hou - Tunø
- Faaborg-Midtfyn: Faaborg - Lyø og Avernakø
Interesserede kan se mere på udbudsportalen udbud.dk - klik her:
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