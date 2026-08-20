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Fem kommuner har i fælleskab udbudt bygningen af fem el-færger

Torsdag 20. august 2026 kl: 16:00
Af: Jesper Christensen

Aalborg Kommune har sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, Odder Kommune, Slagelse Kommune og Svendborg Kommune sendt bygningen af fem el-færger i udbud

De fem el-færger skal, når de er færdige, indsættes på følgende ruter:
  • Aalborg: Hals - Egense
  • Svendborg: Svendborg - Skarø og Drejø
  • Slagelse: Stigsnæs - Omø
  • Odder: Hou - Tunø
  • Faaborg-Midtfyn: Faaborg - Lyø og Avernakø

Interesserede kan se mere på udbudsportalen udbud.dk - klik her: 





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