Fem kommuner har i fælleskab udbudt bygningen af fem el-færger

Torsdag 20. august 2026 kl: 16:00

De fem el-færger skal, når de er færdige, indsættes på følgende ruter:

Aalborg: Hals - Egense

Svendborg: Svendborg - Skarø og Drejø

Slagelse: Stigsnæs - Omø

Odder: Hou - Tunø

Faaborg-Midtfyn: Faaborg - Lyø og Avernakø













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