Beskyttelsesrum og træer bliver fjernet for at give plads til store og små biler

Torsdag 20. august 2026 kl: 15:07

De fire høje træer og tre beskyttelsesrum, der blev anlagt af Statens Civile Luftværn under krigen i 1943 står og ligger i midterrabatten på Marselis Boulevard mellem Skanderborgvej og Jyllands Allé.









Når træerne og de tre beskyttelsesrum bliver fjernet nu, skyldes det, at Vejdirektoratet vil skabe bedre vilkår for at afvikle trafikken fra havnen og ud af byen, mens de indledende arbejder og forundersøgelser forud for anlæg af Marselistunnelen gennemføres.









- Vi har observeret trafikken og analyseret den data, vi har fra de seneste måneder, hvor vi har udført de første jordbundsundersøgelser. Der har været periodevise spærringer, og her kan vi se, hvor sårbar trafikken er på Marselis Boulevard. Særligt i vestgående retning fra havnen og ud af byen, siger projektchef Michael Schmidt Vosgerau.









En del af midterrabatten skal asfalteres, så man kan lede trafikanterne fra den ene side af Marselis Boulevard til den anden, når der er behov for det. Det betyder at Vejdirektoratet kan sikre to spor ud af byen, når der skal laves undersøgelser i et af de vestgående spor på strækningen mellem Skanderborgvej og Jyllands Allé.









Arbejdet bliver udført fra mandag 24. august og tre uger frem. Den del af arbejdet, som generer trafikken mest, udføres som aften- og natarbejde. I dagtimerne vil der være to vestgående spor og ét østgående spor, mens der i aften- og nattetimerne mellem 19.00 og 05.00 vil være ét spor i hver retning.









En enkelt gang bliver det nødvendigt at spærre alle fire spor på Marselis Boulevard. Det er i forbindelse med fældningen af træerne, hvor sikkerheden ikke tillader at holde boulevarden åben for trafik. Det vil foregå fra tirsdag 25. august klokken 22:00 til onsdag 26. august klokken 05:00. Trafikanter bliver under spærringen ledt på en omkørsel via Harald Jensens Plads.









Plads til nye træer

Vejdirektoratet oplyser, at de store træer i midterrabatten på Marselis Boulevard ikke bevares, når Marselistunnelen skal anlægges. Til gengæld bliver der markant større mulighed for at skabe et grønt og rekreativt byrum for Aarhus Kommune, når den firesporede vej forsvinder og der i stedet kommer en smallere to-sporet vej ovenpå tunnelen.









Når træerne er fældet, bliver de kørt til Vilhelmsborg syd for Aarhus. Her vil de blandt andet blive brugt til naturgenopretning.









I Aarhus Kommune er der 225 betondækningsgrave, og Vejdirektoratet skal fjerne 10 eller 11 i forbindelse med etableringen af Marselistunnelen. Betondækningsgravene er utidssvarende og har i dag ikke nogen funktion som civil beskyttelse.









Vejdirektoratet bygger Marselistunnelen, som vil sikre en hurtig, direkte og mere sikker vej mellem Aarhus Havn og motorvej E45. Tunnelen vil flytte tung trafik væk fra Marselis Boulevard og sikre et roligere og sundere bymiljø omkring Marselis Boulevard.

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