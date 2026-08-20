Distributør af kommunal post risikere at blive opsagt af Odense Kommune
Torsdag 20. august 2026 kl: 15:21Af: Redaktionen
Aarhus Kommune ville ved årsskiftet ikke lade Dao stå for omdeling af kommunal post, da selskabet ifølge kommunen ikke levede op til en række betingelser - blandt andet om løn- og arbejdsforhold. I august opsagde Københavns Kommune af samme grund sin aftale med Dao. Nu overvejer Odense Kommune også at afbryde samarbejdet med Dao
I Odense Kommune er man utilfredse med, at Dao ikke vil acceptere, at kommunen kan sanktionere brud på arbejdsklausulen, som skal sikre overenskomstmæssige vilkår.
Ifølge Fagbladet 3F overvejer man i Odense at finde en anden distributør, der kan og vil leve op til kommunens arbejdsklausuler om løn- og ansættelsesforhold gennem hele leverandørkæden.
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