Distributør af kommunal post risikere at blive opsagt af Odense Kommune

Torsdag 20. august 2026 kl: 15:21

I Odense Kommune er man utilfredse med, at Dao ikke vil acceptere, at kommunen kan sanktionere brud på arbejdsklausulen, som skal sikre overenskomstmæssige vilkår.









Ifølge Fagbladet 3F overvejer man i Odense at finde en anden distributør, der kan og vil leve op til kommunens arbejdsklausuler om løn- og ansættelsesforhold gennem hele leverandørkæden.









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