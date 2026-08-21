Chauffør kørte med krogen oppe og ramte en bro

Fredag 21. august 2026 kl: 12:08

Ifølge Nordsjællands Politi havde han ikke fået sænket kroghejset tilstrækkeligt, så den ramte broen.









Nordsjællands Politi oplyser, at ingen personer kom til skade, og at trafikken var nævneværdigt påvirket.





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