Chauffør kørte med krogen oppe og ramte en bro
Fredag 21. august 2026 kl: 12:08Af: Redaktionen
Torsdag klokken 15.30 skete der et uheld på en bro over Hollandsvej i Lyngby-Taarbæk, hvor vejen krydser Parallelvej. En 20-årig lastbilchauffør kørte med lastbilens kroghejs oppe og ramte broen
Ifølge Nordsjællands Politi havde han ikke fået sænket kroghejset tilstrækkeligt, så den ramte broen.
Nordsjællands Politi oplyser, at ingen personer kom til skade, og at trafikken var nævneværdigt påvirket.
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