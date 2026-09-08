Korntiptrailer kan rumme 61,5 kubikmeter

Tirsdag 8. september 2026 kl: 11:44

Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse samt kost- og skovlbeslag i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med lift-funktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Bund fremstillet 5 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3 meter er i styrke HD1000

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.