Korntiptrailer kan rumme 61,5 kubikmeter
Tirsdag 8. september 2026 kl: 11:44Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg korn tiptrailer til L.M. Transport, Ans A/S, der har hovedsæde i byen Ans mellem Aarhus og Viborg. Kassen på den nye trailer, der kan rumme 61,5 kubikmeter, er monteret med automatisk rullepresenning
Om den nye fire-akslede Kel-Berg korn tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse samt kost- og skovlbeslag i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med lift-funktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststofplader indvendigt i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Bund fremstillet 5 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3 meter er i styrke HD1000
- Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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