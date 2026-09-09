Transportvirksomhed i Kolding vinder lærepladspris
Onsdag 9. september 2026 kl: 16:39Af: Redaktionen
Administrerende direktør Mette Lindholm Lorentzen, Godstransporten Kolding A/S, ATL’s branchedirektør, Lars William Wesch (tv.), og formand, Henrik Tofteng. (Foto: Ulrik Jantzen/Büro Jantzen)
Godstransporten Kolding A/S har fået arbejdsgiverorganisationen ATL's pris for sit mangeårige engagement i uddannelsen af nye medarbejdere, sin rummelige tilgang til lærlinge og indsatsen for at styrke kvaliteten af transportuddannelserne. Godstransporten Kolding A/S fik Transportens Lærepladspris 2026 overrakt på ATL’s årsdag tirsdag i denne uge
En række nye godschauffører og lager- og transportoperatører bliver hvert år udlært fra Godstransporten Kolding A/S - en del af dem som lærlinge i virksomheden, mens andre er erfarne medarbejdere, der har fået lov at uddanne sig på merit. Samtidig er virksomheden engageret i uddannelsesudvalget ved EUC Lillebælt og er i øvrigt kendt i lokalområdet for at tage socialt ansvar og hjælpe mennesker, der har brug for en ekstra håndsrækning for at komme ind på arbejdsmarkedet igen.
Det var på den baggrund, at en enig dommerkomité pegede på Godstransporten Kolding A/S som vinder af Transportens Lærepladspris 2026.
Prisen blev uddelt under ATL's årsdag tirsdag i denne uge, hvor administrerende direktør Mette Lindholm Lorentzen fra Godstransporten Kolding A/S var på scenen for at modtage prisen. Hun er tredje generation i virksomheden og i øvrigt selv uddannet godschauffør hos Danske Fragtmænd.
- Vi er meget stolte og glade for prisen, der er en anerkendelse af det arbejde, vi gør hver dag for at skabe et godt arbejds- og uddannelsesmiljø. Det er derfor en stor dag for alle i virksomheden, sagde Mette Lindholm Lorentzen.
ATL’s formand, Henrik Tofteng, fremhævede virksomheden som en meget værdig vinder af ATL’s lærepladspris.
- Det er afgørende, at vi har virksomheder, der lægger kræfter i at uddanne faglærte og som går det ekstra skridt for at skabe gode rammer om arbejdet. Sådan en virksomhed er Godstransporten Kolding A/S, der på mange måder er et godt forbillede for resten af branchen, sagde han.
Det var fjerde gang, at ATL uddelte Transportens Lærepladspris.
Godstransporten Kolding A/S var indstillet til prisen af EUC Lillebælt.
Lidt om Transportens Lærepladspris:
- Transportens Lærepladspris gives til en respekteret og anerkendt virksomhed i branchen, der har taget særlige initiativer for at sikre gode rammer for et eller flere lærepladsforløb
- Virksomheden skal være medlem af ATL og være godkendt som læreplads inden for chauffør-, værksted-, og/eller lager- og terminalområdet
- Vinderen af prisen udpeges af en dommerkomité
I år bestod dommerkomitéen af:
- Direktør for Tænketanken Dea og Formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, Stina Vrang Elias
- Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Aske Christiansen
- Chef for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser i DI, Anne Fløe
- Direktør for Skills Denmark, Simon Neergaard-Holm
Administrerende direktør Mette Lindholm Lorentzen, Godstransporten Kolding A/S, ATL’s branchedirektør, Lars William Wesch (tv.), og formand, Henrik Tofteng. (Foto: Ulrik Jantzen/Büro Jantzen)
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