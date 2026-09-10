Limfjordshavn er vokset i første halvdel af jubilæumsår

Torsdag 10. september 2026 kl: 09:50

Af: Redaktionen Udskibning af overgangsstykker til Vattenfall's tyske havvindmølleprojekt, Nordlicht 1 og 2. (Foto: CS Wind Offshore)

Port of Aalborg nåede i første halvår af 2026 op på en omsætning på 154,2 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på 10 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Resultatet før skat lander på 28,4 millioner kroner.









- Det er særdeles opløftende, at vi oven på de senere års fremgang fortsætter med at lægge på. Virksomhederne på havnen trives, og der kommer løbende flere aktiviteter til, mens godsaktiviteten vokser, siger Nuuradiin Hussein, der er bestyrelsesformand i Port of Aalborg.









- Samtidig har vi en markant styrkeposition inden for den grønne omstilling og særligt inden for vindindustrien. Vi står derfor på et solidt fundament, der lover godt for fremtiden, siger han videre.









Flere udskibede vindmøllevinger end hele sidste år

Havnen, hvis aktiviteter er koncentreret i Aalborg Øst, har udviklet sig til en markant vindindustrihavn. Omkring 60 procent af havnens erhvervsareal på ca. 5 millioner kvadratmeter er afsat til produktion, test og oplagring af store komponenter til særligt offshore vind. Det har også i 2026 smittet positivt af på kajaktiviteten.









I løbet af første halvår er der eksempelvis blevet udskibet næsten samme antal havvindmøllevinger fra Aalborg havn som i 2025 til sammen. Og efter sommerperioden er antallet over 2025-niveauet.









Samtidig har året også budt på flere udskibninger af CS Wind Offshores overgangsstykker til Vattenfall's tyske havvindmølleprojekt, Nordlicht 1 og 2.









- Der er kommet fornyet momentum i havvind, og det gavner os. Vi har allerede en stærk position i Aalborg, hvor vindindustrien fylder meget, og samtidig har vi plads og muligheder for at skalere yderligere. Derfor står vi godt rustet til både Vattenfall's kommende danske havvind-projekter og de mange internationale projekter, som virksomhederne på havnen leverer til, siger administrerende direktør i Port of Aalborg, Kristian Thulesen Dahl, og fortsætter:









- Når vindindustrien vokser, skaber det samtidig aktivitet hos en række underleverandører og andre virksomheder omkring havnen.









Vindmøllevingerne er ikke ene om at bidrage til den positive udvikling i godsmængder, som i første halvår af 2026 er vokset med 20 procent sammenlignet med samme periode sidste år.









- Væksten skyldes særligt mere bulkgods som for eksempel korn- og foderstoffer og jord- og stenarter. Det har samtidig øget aktiviteten for vores datterselskab, Aalborg Stevedore Company, der også fik nye faciliteter, da vi i starten af året samlede vores aktiviteter på én lokation, siger Kristian Thulesen Dahl.









Store udvidelser undervejs Udlejningsforretningen har været stabil i 2026. Der opleves stadig stor efterspørgsel på befæstede arealer nær kajanlæggene, og Port of Aalborg har sat gang i opførelsen af yderligere kapacitet på den såkaldte Omniterminal. Samtidig skrider arbejdet med en større kajudvidelse med 500 meter ny kaj og cirka 60.000 kvadratmeter bagvedliggende kajområde frem.









- Vores placering uden for byen betyder, at vi har gode muligheder for at udvide vores kapacitet og servicere det nordjyske erhvervslivs efterspørgsel på for eksempel belagte arealer. I forlængelse heraf får den nye kaj en vigtig rolle. Ud over at blive en central del af infrastrukturen bag Nordjyllands første storskala CO2-modtagefacilitet, giver den os samtidig mulighed for at øge vores kajnære kapacitet markant. Herved får vi mulighed for at spille en endnu større rolle i fx fremtidige havvindprojekter og andre arealkrævende aktiviteter, siger Kristian Thulesen Dahl.









Den nye kaj, der er medfinansieret af European Union gennem programmet Connecting Europe Facility (CEF), som administreres af EU-Kommissionen, forventes færdig i efteråret 2027.

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