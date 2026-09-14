55-årig mand cyklede ud for an et tog

Mandag 14. september 2026 kl: 10:55

Der er ingen bomme ved overskæringen, men opsat lys/lydsignal. Toget kørte i østlig retning, da cyklisten kom kørende fra sydlig retning. Cyklisten så toget for sent og forsøgte at bremse, men blev ramt af toget.





Politi og redning kørte hurtigt frem til stedet, hvor der blev ydet førstehjælp, men den 55-åriges liv stod ikke til at redde. Togdriften blev indstillet, mens ulykkesstedet blev undersøgt. Havarikommissionen blev orienteret om sagen og skal undersøge omstændighederne omkring ulykken, herunder om signalet virkede som det skulle.





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