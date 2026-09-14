55-årig mand cyklede ud for an et tog
Mandag 14. september 2026 kl: 10:55Af: Redaktionen
Fredag lidt efter klokken 12 mistede en 55-årig mand fra Odsherred livet ved en ulykke i en jernbaneoverskæring på Dr. Schadsvej/Sygehusvej i Nykøbing Sj. Den 55-rige mand blev ifølge Midt- og Vestsjællands Politi ramt af lokaltoget, da han på cykel passerede en jernbaneoverskæring ved Dr. Schadsvej
Der er ingen bomme ved overskæringen, men opsat lys/lydsignal. Toget kørte i østlig retning, da cyklisten kom kørende fra sydlig retning. Cyklisten så toget for sent og forsøgte at bremse, men blev ramt af toget.
Politi og redning kørte hurtigt frem til stedet, hvor der blev ydet førstehjælp, men den 55-åriges liv stod ikke til at redde. Togdriften blev indstillet, mens ulykkesstedet blev undersøgt. Havarikommissionen blev orienteret om sagen og skal undersøge omstændighederne omkring ulykken, herunder om signalet virkede som det skulle.
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