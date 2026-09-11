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Bil kørte ud foran tog i jernbaneoverskæring

Fredag 11. september 2026 kl: 12:35
Af: Redaktionen

Torsdag aften klokken ved halv otte-tiden skete der et sammenstød mellem en bil og en personbil i en ubevogtet jernbaneoverskæring på Stationsvej i landsbyen Ramme sydvest for Lemvig

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi havde en fører af en personbil overset, at der kom et tog, da han ville krydse skinnerne i den ubevogtede jernbaneoverkørsel.


Ingen personer kom noget til, men toget fik mindre skader, mens personbilen fik større skader på fronten. Overskæringen er afmærket med skiltning. 


Haverikommissionen, der tager sig af ulykker på jernbanerne, er blevet orienteret. 



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