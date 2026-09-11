Bil kørte ud foran tog i jernbaneoverskæring
Fredag 11. september 2026 kl: 12:35Af: Redaktionen
Torsdag aften klokken ved halv otte-tiden skete der et sammenstød mellem en bil og en personbil i en ubevogtet jernbaneoverskæring på Stationsvej i landsbyen Ramme sydvest for Lemvig
Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi havde en fører af en personbil overset, at der kom et tog, da han ville krydse skinnerne i den ubevogtede jernbaneoverkørsel.
Ingen personer kom noget til, men toget fik mindre skader, mens personbilen fik større skader på fronten. Overskæringen er afmærket med skiltning.
Haverikommissionen, der tager sig af ulykker på jernbanerne, er blevet orienteret.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Specialfartøj er testet og klar til tunnelelement med kælder
- Bil kørte ud foran tog i jernbaneoverskæring
- Limfjordshavn er vokset i første halvdel af jubilæumsår
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
- Containerskibe sejlede mere gods direkte mellem Sverige og Asien
- DSB kørte 149 millioner kroner hjem i årets første halvdel
- Messe i Berlin sætter fokus på tog og busser
- Rejserne over Øresund fortsatte med at stige
- Banemand skifter post
- Person opholdt sig på banen - og blev ramt af tog
- Tre store banetekniske kontrakter er på plads
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!