Modelrækken er blevet helt elektrisk
Fredag 11. september 2026 kl: 12:12Af: Redaktionen
(Illustration: Iveco)
Den italienske producent af små og store varebiler og lastbiler, Iveco, har med introduktionen af eJolly og eSuperJolly et komplet elektrisk modelprogram, der er klar til at køre ud på vejene - også i Danmark. Programmet spænder fra kompakte varebiler med op til ca. 400 kilometer i rækkevidde til den tunge S-eWay
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Iveco fremhæver, at den nye eJolly er udviklet til virksomheder med behov for en kompakt og let manøvredygtig varebil til bykørsel. Med en totalvægt på 2,8 - 3,2 ton og varerum fra 5,3 til 6,1 kubikmeter er modellen oplagt at bruge blandt andet håndværkere, servicevirksomheder og til last mile-distribution.
Den nye eSuperJolly placerer sig i mellemklassen og kombinerer høj lasteevne med stor fleksibilitet. Med varerum på op til cirka 17 kubikmeter og mulighed for forskellige opbygninger henvender modellen sig blandt andet til installatører, entreprenører og virksomheder med varierende transportbehov.
Når opgaven kræver maksimal kapacitet, er eDaily en mulighedoplagte. Med varerum på op til 19 kubikmeter, robust chassis og mulighed for at trække op til 3,5 ton på krogen leverer den styrke og fleksibilitet., som professionelle brugere forventer af en Iveco.
Sammen med den nye elektriske og tunge Iveco S-eWay tilbyder Iveco elektriske løsninger fra den kompakte varebil til tung regional distribution.
For at markere lanceringen gennemfører Iveco-importøren i Norden, Hedin Nordic Truck, kampagnen Happy eHour, hvor priserne sænkes på hele det elektriske varebilsprogram i en begrænset periode.
Lidt fakta om Iveco's elektriske varebiler:
Iveco eJolly:
- Totalvægt: 2,8 - 3,2 ton
- Varerum: 5,3 - 6,1 m³
- Rækkevidde: op til ca. 352 km (bytrafik jf. WLTP)
Iveco eSuperJolly:
- Totalvægt: 3,5 - 4,25 ton
- Varerum: op til 17 m³
- Rækkevidde: op til ca. 340 km (bytrafik jf. WLTP)
Iveco eDaily:
- Totalvægt: 3,5 - 7,2 ton
- Kan trække op til 3,5 ton på krogen
- Varerum: op til 19,6 m³
- Rækkevidde: Op til 400 km (bytrafik jf. WLTP)
Iveco S-eWay:
- Elektrisk lastbil til regional distribution
- Batterikapacitet op til 603 kWh
- Rækkevidde: op til ca. 600 km
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