Myndigheder tjekkede køretøjer på vej ud af Danmark
Fredag 11. september 2026 kl: 12:24Af: Redaktionen
Syd- og Sønderjyllands Politi og Toldstyrelsen gennemførte tirsdag i denne uge en fælles kontrol af udkørende køretøjer ved Frøslev. Kontrollen resulterede i en række sager, som bliver efterforsket af politiet. Den fælles kontrol er et af de værktøjer, som de to myndigheder jævnligt bruger
Myndighederne stoppede blandt andet et køretøj, som forsøgte at undgå toldkontrol. Ifølge angivelsen skulle køretøjet transportere sand, men det viste sig, at det var lastet med en større mængde kobbergranulat. Sagen blev afgjort med bøde.
Derudover blev et køretøj stoppet med mistanke om snyd med nummerpladerne, mens en fører af en udlejningsbil kørte uden førerret. Endelig resulterede kontrollen i flere mindre narkosager.
- Kontrollen viser, at det er afgørende, at vi er til stede sammen med kollegerne fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som vi har et stærkt og tæt samarbejde med ved grænsen, sagde Toldstyrelsens kontroldirektør, Jeppe Kjærgaard, efterfølgende.
Han var tilfreds med den fælles kontrolindsats, som understregede vigtigheden af det gode myndighedssamarbejde.
- De fælles kontroller er et godt redskab for begge myndigheder, og samtidig har kontrollerne en præventiv effekt. Vi ser frem til endnu flere kontroller sammen med politiet, sagde Jeppe Kjærgaard.
Politiet og Toldstyrelsen arbejder også til daglig sammen i fælles patruljer, som suppleres med større kontroller som tirsdagens.
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