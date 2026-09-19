Midtjysk busselskab er kørt til rekonstruktion
Lørdag 19. september 2026 kl: 19:07Af: Jesper Christensen
Herning Turist, der sidste år overtog Vikingbus' rutekørsel i Jylland, blev fredag taget under rekonstruktion. Det oplyser trafikselskabet Midttrafik. Trafikselskabet vil i samarbejde med advokat Søren Volder fra Bech Bruun Advokatfirma arbejde på at sikre, at driften fortsætter indtil kørsel på de ruter, som Herning Turist kører på, bliver overdraget til et nyt selskab. Midttrafik understreger, at det er vigtigt for begge parter, at passagerne ikke bliver berørte af rekonstruktionen
Herning Turist er en af Midttrafiks store leverandører af kørsel med bybusser, lokal- og regionalruter. Herning Turist kører blandt andet rute 118 mellem Aarhus og Randers og rute 113 mellem Aarhus og Silkeborg.
Midttrafik oplyser, at selskabet fredag havde et godt og konstruktivt møde med den ansvarlige advokat Søren Volder fra Bech Bruun Advokatfirma, som er udpeget til at være rekonstruktør for Herning Turist.
På mødet blev parterne enige om et samarbejde, der skal sikre, at driften fortsætter på alle Midttrafiks ruter.
- Rekonstruktionen skal sikre en god ramme omkring driften af særligt Midttrafiks ruter, mens arbejdet med at finde en køber til aktiviteterne foregår. Vi er glade for, at Midttrafik støtter op omkring processen, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde en god løsning for kunderne, for medarbejderne og for selskabets kreditorer, siger Søren Volder.
Busserne fortsætter med at køre Midttrafik forventer, at rekonstruktionen ikke vil påvirke bussernes kørsel og dermed passagernes hverdag.
- Det vigtigste for os er, at kunderne fortsat kan hoppe på busserne uanset, hvilket busselskab der står bag. Vi vil derfor i samarbejde med rekonstruktøren gøre alt, hvad vi kan for, at busdriften af de pågældende ruter fortsætter uden gener for vores kunder, siger Midttrafiks direktør, Lars Berg.
Midttrafik oplyser videre, at rekonstruktionen ifølge advokat Søren Volder ventes at fortsætte til, der bliver fundet en permanent løsning for de ruter, som Herning Turist kører.
Herning Turist kører følgende ruter, der bliver finansieret af kommunerne og Region Midtjylland:
Region Midtjylland
Rute 15,113,118, 124 og 223
Ringkøbing-Skjern
Rute 551, 562, 564, 566, 574, 575, 577, 578, 593, 594, 561, 567, 568, 569, 590 og 596
Odder
Rute 1-4 og 1002-1008
Skanderborg
Rute 21
Randers/Region Midtjylland
Rute 230, 231, 235, 237 og 238
Herning
Rute 157,158,159,165 og 166
Horsens
Rute 620-625, 630, 631, 633, 634, 635 og 670-674
Lemvig
481-487, 489-491, 496-498 og 499a
Favrskov
Rute 1-15, 851 og svømmekørsel 101-104
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Midtjysk busselskab er kørt til rekonstruktion
- Billet til 15 kroner skal gælde for alle til alle busser og letbanetog
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Hvad kan få gymnasieelever til at tage cyklen
- En ombygget container står klar til cykler i Hedensted
- 55-årig mand cyklede ud for an et tog
- Tre unge drenge kastede sten mod S-tog
- Specialfartøj er testet og klar til tunnelelement med kælder
- August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år
- Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!