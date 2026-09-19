Midtjysk busselskab er kørt til rekonstruktion

Lørdag 19. september 2026 kl: 19:07

Herning Turist er en af Midttrafiks store leverandører af kørsel med bybusser, lokal- og regionalruter. Herning Turist kører blandt andet rute 118 mellem Aarhus og Randers og rute 113 mellem Aarhus og Silkeborg.









Midttrafik oplyser, at selskabet fredag havde et godt og konstruktivt møde med den ansvarlige advokat Søren Volder fra Bech Bruun Advokatfirma, som er udpeget til at være rekonstruktør for Herning Turist.









På mødet blev parterne enige om et samarbejde, der skal sikre, at driften fortsætter på alle Midttrafiks ruter.









- Rekonstruktionen skal sikre en god ramme omkring driften af særligt Midttrafiks ruter, mens arbejdet med at finde en køber til aktiviteterne foregår. Vi er glade for, at Midttrafik støtter op omkring processen, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde en god løsning for kunderne, for medarbejderne og for selskabets kreditorer, siger Søren Volder.









Busserne fortsætter med at køre Midttrafik forventer, at rekonstruktionen ikke vil påvirke bussernes kørsel og dermed passagernes hverdag.









- Det vigtigste for os er, at kunderne fortsat kan hoppe på busserne uanset, hvilket busselskab der står bag. Vi vil derfor i samarbejde med rekonstruktøren gøre alt, hvad vi kan for, at busdriften af de pågældende ruter fortsætter uden gener for vores kunder, siger Midttrafiks direktør, Lars Berg.









Midttrafik oplyser videre, at rekonstruktionen ifølge advokat Søren Volder ventes at fortsætte til, der bliver fundet en permanent løsning for de ruter, som Herning Turist kører.









Herning Turist kører følgende ruter, der bliver finansieret af kommunerne og Region Midtjylland:





Region Midtjylland

Rute 15,113,118, 124 og 223





Ringkøbing-Skjern

Rute 551, 562, 564, 566, 574, 575, 577, 578, 593, 594, 561, 567, 568, 569, 590 og 596





Odder

Rute 1-4 og 1002-1008





Skanderborg

Rute 21





Randers/Region Midtjylland

Rute 230, 231, 235, 237 og 238





Herning

Rute 157,158,159,165 og 166





Horsens

Rute 620-625, 630, 631, 633, 634, 635 og 670-674





Lemvig

481-487, 489-491, 496-498 og 499a





Favrskov

Rute 1-15, 851 og svømmekørsel 101-104





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.