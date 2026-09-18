Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner

Fredag 18. september 2026 kl: 13:56

Den opdaterede Actros F, der også har fået City-Safe-stemplet, 79 procent i sikker kørsel, 82 procent i kollisionssikkerhed og 80 procent i sikkerhed efter en kollission.









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