Lastbil med tre-benet stjernemærke får fem sikkerhedsstjerner
Fredag 18. september 2026 kl: 13:56Af: Jesper Christensen
Sikkerhedsorganisationen Euro NCAP har testet den opdaterede Mercedes-Benz Actros F som to-akslet trækker og som tre-akslet forvogn. Ved en tidligere test opnående modellen fire Euro-NCAP-stjerner, mens den opdaterede model har opnået fem stjerner. Euro NCAP penger på, at Mercedes-Benz Actros F udmærker sig som et afbalanceret valg for operatører, der har brug for en lastbil, der kan bruges både i byområder og på landeveje og motorveje
Den opdaterede Actros F, der også har fået City-Safe-stemplet, 79 procent i sikker kørsel, 82 procent i kollisionssikkerhed og 80 procent i sikkerhed efter en kollission.
Euro NCAP's vurderinger ad de to Actros-modeller kan hentes her:
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