Det første af 34 metrotog har fået plads til flere passagerer
Tirsdag 22. september 2026 kl: 11:27Af: Redaktionen
(Foto: Metroselskabet)
Metroselskabet har taget det første af de 34 oprindelige metrotog i brug igen, efter at toget er blevet renoveret, moderniseret og fået plads til 30 passagerer mere - og fået forlænget sin levetid med mindst ti år
Toget vendte som det første af de oprindelige metro-tog hjem fra Rotterdam, som det har været gennem et renoverings- og moderniseringsprogram. Efter en række grundige test er toget nu tilbage i drift.
- Med det første moderniserede tog tilbage i drift har vi nået en vigtig milepæl i moderniseringen af M1 og M2. De oprindelige metrotog har kørt millioner af kilometer siden åbningen i 2002, og nu fremtidssikrer vi dem og skaber samtidig plads til cirka 11 procent flere passagerer i hvert tog. Dermed styrker vi både kapaciteten og kundeoplevelsen, så endnu flere vælger Metroen som den nemmeste og hurtigste vej gennem byen, siger Mads Thostrup, der er chef for drift og vedligehold i Metroselskabet.
Den nye sædeindretning giver plads til omkring 300 passagerer i stedet for 270 og skaber samtidig et bedre passager-flow ind og ud af toget. Toget har også fået nyt gulv, ny belysning og er nymalet fra gulv til loft.
Mens det første oprindelige tog nu er tilbage på skinnerne, fortsætter moderniseringen af de resterende tog over de næste cirka fem år, indtil alle 34 tog er fremtidssikrede.
Fakta om moderniseringen:
- Det første tog, dr har nummer 33, havde, inden det blev sendt til Rotterdam, kørt 2,3 millioner kilometer
- Moderniseringen forlænger togenes levetid med mindst ti år
Moderniseringen indebærer blandt andet:
- Ændring af sædeindretning
- Udskiftning af døre og vigtige dele af undervognen
- Udskiftning af kabler og elektronik
- Nyt gulv
- Ny belysning
- Maling
- Nyt design af kontrolpanel til børn
Et metrotog er 39 meter langt, 2,65 meter bredt og vejer 55 ton.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet har anholdt tre mænd
- Seks togstationer skal være mere trygge og attraktive
- Det første af 34 metrotog har fået plads til flere passagerer
- Lastbil kørte på to broer i Allerød
- El-busser overholder lovregulering af cybersikkerhed
- Midtjysk busselskab er kørt til rekonstruktion
- Billet til 15 kroner skal gælde for alle til alle busser og letbanetog
- Budgetforlig i Aarhus skal give forbedre fremkommeligheden for alle trafikanter
- Hvad kan få gymnasieelever til at tage cyklen
- En ombygget container står klar til cykler i Hedensted
- 55-årig mand cyklede ud for an et tog
- Tre unge drenge kastede sten mod S-tog
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!