Det første af 34 metrotog har fået plads til flere passagerer

Tirsdag 22. september 2026 kl: 11:27

Toget vendte som det første af de oprindelige metro-tog hjem fra Rotterdam, som det har været gennem et renoverings- og moderniseringsprogram. Efter en række grundige test er toget nu tilbage i drift.









- Med det første moderniserede tog tilbage i drift har vi nået en vigtig milepæl i moderniseringen af M1 og M2. De oprindelige metrotog har kørt millioner af kilometer siden åbningen i 2002, og nu fremtidssikrer vi dem og skaber samtidig plads til cirka 11 procent flere passagerer i hvert tog. Dermed styrker vi både kapaciteten og kundeoplevelsen, så endnu flere vælger Metroen som den nemmeste og hurtigste vej gennem byen, siger Mads Thostrup, der er chef for drift og vedligehold i Metroselskabet.









Den nye sædeindretning giver plads til omkring 300 passagerer i stedet for 270 og skaber samtidig et bedre passager-flow ind og ud af toget. Toget har også fået nyt gulv, ny belysning og er nymalet fra gulv til loft.









Mens det første oprindelige tog nu er tilbage på skinnerne, fortsætter moderniseringen af de resterende tog over de næste cirka fem år, indtil alle 34 tog er fremtidssikrede.









Fakta om moderniseringen:

Det første tog, dr har nummer 33, havde, inden det blev sendt til Rotterdam, kørt 2,3 millioner kilometer

Moderniseringen forlænger togenes levetid med mindst ti år





Moderniseringen indebærer blandt andet:

Ændring af sædeindretning

Udskiftning af døre og vigtige dele af undervognen

Udskiftning af kabler og elektronik

Nyt gulv

Ny belysning

Maling

Nyt design af kontrolpanel til børn





Et metrotog er 39 meter langt, 2,65 meter bredt og vejer 55 ton.













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